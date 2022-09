Kjento en Fry op weg naar volgende Wereldtitel, maar Escamillo en Bernal komen in de buurt

Kjento (Negro x Jazz) van Gertjan en Anne van Olst werd vorig jaar onder Charlotte Fry zeer overtuigend Wereldkampioen in Verden, met een enorme voorsprong op de concurrentie. Dit jaar in Ermelo lijkt hij weer op weg naar de Wereldtitel, maar Escamillo (v. Escolar), de zilveren medaillewinnaar vorig jaar in Verden, zit er dit jaar dichter op. Onder Manuel Dominguez Bernal heeft Escamillo zich duidelijk positief ontwikkeld. Voor een derde medaille zijn er verschillende kandidaten, waaronder Kuvasz RS2 met Marieke van der Putten.

In de finale zal zondag veel afhangen van de uitvoering van de finaleproef, omdat dat in het kampioenschap voor zevenjarigen de technische uitvoering van de proef even zwaar meetelt als de kwaliteitsonderdelen. Aan de ene kant is het begrijpelijk dat de technische uitvoering bij zevenjarigen zwaarder meetelt dan bij vijf- en zesjarigen, maar toch heeft het af en toe ook een wat wrange bijsmaak. Fouten in de proef kunnen de score serieus doen kelderen, ook bij mega-getalenteerde paarden.

Kjento op weg naar Wereldtitel, de derde dit jaar voor Van Olst en Fry

De door familie Van Os gefokte Kjento lijkt op weg naar zijn volgende Wereldtitel en zou met die titel Gertjan en Anne van Olst en stalamazone Charlotte Fry hun derde gouden WK-medaille in één jaar bezorgen, een unicum.

De Negro-zoon maakte de meeste indruk in galop, die hij ook al heel verzameld kan laten zien. In draf heeft Kjento de takt als een Zwitsers uurwerk. De stap is weliswaar correct, maar voor een nog hoger punt zou Kjento meer door het lichaam moeten stappen en meer ruimte moeten pakken. Wie wil zeuren zou kunnen zeggen dat Kjento in alles net nog iets meer lossigheid zou kunnen tonen.

De jury (Peter Storr en Monique Peutz, die de punten geven voor de kwaliteitsonderdelen bij C, Alban Tissot bij E, Thomas Lang bij H en Lars Andersson bij B) gaf een 7,9 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9,8 voor de galop, een 9,5 voor de submission en een 9,5 voor de aanleg (totaal: 9,24). Technisch kwam Kjento op 76,428% uit hetgeen zorgde voor een totaal van 84,415%.

Escamillo

Daar waar je bij Kjento over kunt zeuren, heeft Escamillo (Escolar x Rohdiamant) juist in overvloede: een mega-stap en veel schwung en elasticiteit. Daarbij heeft de hengst zich ook duidelijk positief ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar. Hij gaat met zijn Spaanse ruiter Manuel Dominguez Bernal meer de bergop. Kjento en Escamillo zijn twee compleet verschillende paarden met elk hun sterke punten.

Escamillo (v. Escolar) met Manuel Dominguez Bernal Foto: Sabine Wegener/Equitaris.de

De jury zette Escamillo wat betreft de kwaliteitsonderdelen maar net onder Kjento met een 9,2 gemiddeld (draf: 9,5, stap: 9, galop: 9, submission: 9, aanleg: 9,5), de technische beoordeling (73,929%) maakte het verschil. Totaal: 82,965% en dus ongeveer op 1,5% afstand. De technische uitvoering van de proef zou zondag zomaar eens allesbepalend kunnen worden.

Destello OLD gaat ook over de 80%

Het derde paard dat over de 80% ging bij de zevenjarigen is een tweede Duitse inzending. De voormalig Bundeskampioen Destello OLD (Dimaggio x Fürst Fugger) kwam met Beatrice Hoffrogge op 80,015% met een proef waar technisch nog wel een paar ‘dingetjes’ in zaten. Wat betreft de kwaliteitsonderdelen scoorde Destello een 8,86 gemiddeld (7,8 stap, 9,5 draf, 9 galop, 8,8 submission en 9,2 aanleg) en technisch kwam hij uit op 71,428%. Ook hier kan een technisch vlekkeloze uitvoering de score nog doen stijgen.

Kuvasz RS2 en Kavira ook kandidaten voor goede klassering

Naast de drie bovengenoemde paarden, lijken ook twee andere Nederlandse inzendingen zeker nog in aanmerking te kunnen komen voor een goede klassering.

Kuvasz RS2 (v. Glamourdale, fokker: De Havikerwaard), die steeds meer op zijn vader gaat lijken naarmate hij ouder wordt, liet bij momenten fantastische dingen zien onder Marieke van der Putten, maar ook hier zaten er nog een paar hakkeltjes in de proef (totaal: 78,131%/6e plaats).

Datzelfde gold voor de proef van Kavira (Franklin x Sorento, fokker: P.P.W. Janssen), die onder de Zweedse Sofie Lexner tegen een paar dure fouten liep in de proef. Nu was er een totaal van 76,259% (8ste plaats), maar dat kan dus zeker nog wat hoger worden in de finale.

Verder zien we de Britse merrie Swanmore Dantina (v. Dante Weltino OLD) met de Britse Sadie Smith (78,148%/4e), de opvallende schimmelhengst Highfive Fuglsang (v. Grand Galaxy Win) met zijn jonge (19) Deense ruiter

Anders Uve Sjøbeck Hoeck (77,372%), Zac Efron MT (v. Blue Hors Zack) met topruiter Daniel Bachmann Andersen (77,077%), Everian L (v. Everdale) met de eveneens Deense Anna Kasprzak (75,727%), Rock Deluxe NRW (v. Rock For Me) met de Duitse Kira Laura Soddemann (75,563%), Fürst Kennedy OLD (v. Fürsten-Look) met de Portugees (die ook meereed op het WK in Herning en daar een goede indruk maakte) Joao Pedro Moreira (74,99%) en Briatore NRW (v. Belissimo M) met de Zwitserse Andrina Suter (74,755%) sowieso terug in de finale.

Kyton en Koko jr de la Fazenda net niet

Kyton (v. Ferguson) oogde onder Bart Veeze vandaag wat mat en redde het net niet (14e plaats). Hij krijgt nog een kans via de kleine finale, net zoals Koko jr de la Fazenda (v. Toto jr) met Thalia Rockx (15e plaats).

Uitslag