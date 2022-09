Kjento Wereldkampioen, zilver voor Destello OLD en brons voor Escamillo

Met een ruime voorsprong werd geweldenaar Kjento (Negro x Jazz) met amazone Charlotte Fry net wereldkampioen bij de zevenjarige dressuurpaarden tijdens de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses. In een zonovergoten finale stak de expressieve KWPN hengst, gefokt door A.J. van Os en in eigendom van Van Olst Horses, met kop en schouders boven de rest van het erepodium uit. Op een tweede plaats eindigde Destello OLD (Dimaggio x Furst Függer) en derde werd Escamillo (Escolar x Rohdiamant).

De jury kwam superlatieven te kort om de draf van de zwarte KWPN hengst te becommentariëren. ”Wat een opwindend en goed bewegend paard’ begon commentating jury Maria Swenessen uit Australië. ‘Een plezier om te jureren, maar bij een draf met zoveel balans, opwaartse drang én verzameling rijst de vraag: ‘How high can you go?.’ Alleen het allerhoogste was genoeg, de enige 10 van de finale werd toegekend. Ook Kjento’s opwaartse galop met veel schakelend vermogen en actieve, taktmatige stap werden zeer gewaardeerd wat terugkwam in zijn score. Dat de jury veel vertrouwen heeft in de zevenjarige dekhengst bleek wel uit de 9.8 voor perspectief die werd toebedeeld en daarmee kon het wereldkampioenschap hem niet meer ontgaan.

Winning mood voor Lottie Fry

De Britse Charlotte Fry kon niet anders dan stralen na afloop van de finale. ”Het was zo spannend na mijn proef, er moesten nog vier combinaties starten. Ik heb alleen maar lopen ijsberen maar nu geniet ik van de overwinning!’ De 2021 FEI Wereldkampioen bij de zesjarige dressuurpaarden is een genot om mee te werken volgens de amazone; ”Kjento is super chill in de omgang, op stal is het bijna een ruin. Maar zodra ik de teugels oppak is hij aan en superscherp. Hij is het perfecte paard.” Tijdens de proef kon de combinatie echt genieten ondanks de druk om zijn favorietenpositie waar te maken na zijn overwinning van vorig jaar. ‘We gingen voor meer power deze proef en hij leverde alles wat ik vroeg. Natuurlijk is er druk om te laten zien dat hij nog net zo geweldig is als hij was, maar ik hoef me daar eigenlijk geen zorgen om te maken bij hem’, besluit Charlotte.

WK last minute keuze voor Destello

Het had zomaar gekund of ‘zilveren’ paard Destello was helemaal niet aan de start verschenen dit kampioenschap. De deelname van de elegante Oldenburger vos was een last minute keuze en meteen ook zijn debuut op dit wereldpodium. ‘Ik kwam niet om te winnen, alleen om zijn kwaliteit te laten zien. Hij heeft weinig ervaring in zo’n entourage dus voor mij is hij de winnaar’, vertelt zijn amazone, de Duitse Beatrice Hoffrogge. En kwaliteit heeft de Hannover en Oldenburg goedgekeurde hengst van Sophi Fabri uit de foklijn van Stefanie Löhmann met een 9.8 voor zijn draf en 9.5 voor perspectief. ‘Een expressieve en elegante presentatie’, vond Maria Swenessen na afloop van zijn proef. ‘Een elastische draf met veel achterbeengebruik maar te allen tijde verzameld en met veel gemak in de zijgangen. De stap was ritmisch met veel ruimte en de galop is geweldig, heel erg opwaarts. Wat een mooi partnerschip werd hier laten zien.’

Nek aan nek

De imposante en makkelijk bewegende Escamillo kwam niet ver achter Destello aan. De hengsten waren zeer aan elkaar gewaagd met iets meer dan achttiende verschil in score. ‘Ik had het moeilijk vandaag’ lacht zijn Spaanse ruiter Manuel Dominguez Bernal. ”Escamillo was heet vandaag, maar er zit zoveel kwaliteit in die hengst. Ik ben heel blij met onze derde plek.” De runner-up van Verden 2021 had een sterke binnenkomst waarbij zijn krachtige draf met veel lichaamsgebruik en souplesse opviel. De gehele proef kwam het geweldige werkethos naar voren van de door Gestüt Tenterhof gefokte Rheinlander hengst, die nu in eigendom is van Kimberley Davis-Slous. ‘Escamillo heeft een taktmatige stap met veel gemak en ruimte, maar mag iets meer activiteit tonen in het verzamelde werk. De hengst heeft een goed gebruik van zijn achterbeen in alle gangen en een zeer sterke, opwaartse galop. We zijn zeer verheugd over zijn toekomst”, vatte Maria Swenessen samen na de proef.

Kuvasz 8ste

Marieke van der Putten stelde Kuvasz RS2 (Glamourdale uit Dyor de Hus elite pref IBOP-dr PROK van De Niro) zeer aansprekend voor. De elegante zwarte viel ook nu weer op met zijn mooie voorkant en lichtvoetige manier van lopen. Marieke zette een technisch goede proef neer met het fokproduct van Stal de Havikerwaard maar maakte een foutje in de wissel en had wat balansverlies in de galoppirouette, wat je terugzag in de punten van zowel de galop als de gehoorzaamheid. “Een paard met een hele grote draf met veel cadans die goed van de grond is, een 8,9. De stap is elastisch maar zou meer door het lijf mogen zijn, een 7,9. De galop is verheven en van de grond, maar verliest soms wat de balans waardoor er foutjes ontstonden, een 8.” En met een 7,8 voor de gehoorzaamheid, een 8,2 voor de potentie en een technische score van 74,642% kwam hun totaal op 78,122%, goed voor de achtste plaats.

Kavira

Onder de Zweedse amazone Sofie Lexner kwam ook de Franklin-dochter Kavira aan start in deze finale. De bijzonder aansprekende merrie, die als driejarige tweede werd op het NMK, liet enorm veel kwaliteit zien, met name in draf. Ze begon heel sterk maar raakte het even kwijt nadat zij een fout maakte in de galop en het even duurde voordat de amazone de juiste flow weer te pakken kreeg. Maar heel elegant en gedragen begon ze haar proef, die kwaliteit ontging ook de jury niet. “De draf is krachtig en elastisch, een 9. De stap is ruim en zuiver maar zou iets meer schoudervrijheid mogen hebben en meer actief mogen zijn in de verzameling, een 8. Helaas slopen er wat fouten in de galop waardoor ze zich spande in de rug, daarvoor een 7,5.” En die fouten moest de jury ook meenemen in de gehoorzaamheid en het perspectief. Daardoor kwam de totaalscore vandaag niet verder dan 72,279%, maar een paard waar we zeker meer van gaan horen in de toekomst!

Bron: ErmeloYH/KWPN