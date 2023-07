Klinkende namen op weg naar WK in Ermelo

Over acht dagen wordt de eerste combinatie verwacht in de WK-arena, en is de strijd om het Wereldkampioenschap losgebarsten. Met klinkende namen op de startlijst kunnen liefhebbers van de dressuursport zich verheugen op een prachtig weekend.

Een totaal van 45 vijfjarigen, 46 zesjarigen en 40 zevenjarigen dressuurpaarden doen een gooi naar het felbegeerde eremetaal. Op de deelnemerslijst zijn enkele opvallende namen te vinden. Isabell Werth neemt haar toekomsttalent Valdiviani mee naar Ermelo. Volgens Werth beschikt de hengst over de kwaliteiten die nodig zijn om het hoogste niveau te bereiken. “Als hij gezond blijft, ben ik er 100 procent van overtuigd dat hij in de ring een grote rol gaat spelen.”

Ook fans van de Zweedse ruiter Carl Hedin kunnen zich verheugen op zijn komst. Hij maakt zijn debuut op het wereldkampioenschap met zijn eigen hengst Skyline To B in de rubriek voor vijfjarigen. Daarnaast zijn ook topamazones Simone Pearce, Dinja van Liere, Charlotte Fry en Kirsten Brouwer van de partij.

Mooie CDI3*-rubriek

In de CDI3* staan eveneens grote namen op de deelnemerslijst. Total Hope OLD, die eerder al goede zakendeed op het Wereldkampioenschap met Isabel Freese, verschijnt nu aan de start in de Grand Prix. Ook de topmerrie Haute Couture (voorheen gereden door Dinja van Liere) is aanwezig in Ermelo met haar Amerikaanse amazone Katherine Bateson – Chandler. Marc Peter Spahn met zijn Friese hengst Elias 494 gaat ook zeker voor spektakel zorgen in dit deelnemersveld.

Dressuurfestijn van wereldformaat

Voorzitter van het organisatiecomité, Hidde Frankema, kijkt uit naar het WK: “Het is alweer de zesde keer sinds 20216 dat we een prachtig wereldkampioenschap mogen organiseren op Nederlandse bodem. Het is een uitgelezen gelegenheid om de carrière van de toppaarden van de toekomst te volgen. Een aantal jaar geleden hebben we de vier- en zevenjarige rubrieken aan het programma toegevoegd. De ontwikkeling van jonge dressuurpaarden tot de winnaars van morgen is nergens anders zo prachtig te volgen als tijdens dit Wereldkampioenschap. Met bewuste keuze bieden we alleen dressuurrubrieken aan, waardoor dit evenement is uitgegroeid tot hét dressuurfestijn van wereldformaat.”

