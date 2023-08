Het WK voor Jonge Dressuurpaarden is vandaag van start gegaan in Ermelo. De kwalificatie voor de vijfjarige paarden is om 12:30 begonnen. Morgen (vrijdag) zijn de kwalificaties voor de zesjarige en de zevenjarige paarden. De kwalificatie ronde is zonder abonnement te bekijken op FEI TV.