KWPN-verrichtingstopper Proud James topper in kwalificatieproef vierjarigen Ermelo

De KWPN-verrichtingstopper Proud James (v. Jameson RS2) van Helgstrand Dressage heeft in Ermelo de kwalificatieproef in de rubriek voor vierjarigen (geen Wereldkampioenschap) op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden gewonnen. Onder Maxi Kyra von Platen liep de door Yolien van Maasacker gefokte Proud James naar 85,4 punten (8,3 stap, 8,7 draf, 8,6 galop, 8,4 losgelatenheid en 8,7 aanleg).

In totaal scoorden maar liefst tien combinaties over de 80 punten bij de vierjarigen, waarbij de beste drie over de 83 punten gingen. Naast Proud James waren dat Ein Quantchen Glück (v. Escamillo) onder Svenja Grimm (84,6 punten) en Paparazzi (v. Vitalis) onder Marten Luiten (83,4 punten).

‘Verdient op alles een 9’

“Proud James is een heel fijn paard met een topkarakter maar ook zijn gangen zijn echt uitmuntend. Hij is heel bewerkbaar en daardoor zo gemakkelijk rond te sturen”, aldus een hele tevreden Maxi Kira von Platen vlak na de prijsuitreiking. Op de vraag of de Duitse amazone ook nerveus was voorafgaand aan haar verrichting kan ze kort zijn: “Het is een hele eer om te rijden op zo’n groot internationaal evenement maar Proud James is zo fijn om mee te werken dat het alleen maar genieten is.”

De vierjarige KWPN-verrichtingstopper, gefokt door Yolien van Maasacker en in eigendom van Helgstrand Dressage, kreeg dan ook een 8,7 op zijn dressuuraanleg alsmede zijn draf. Voor zijn galop scoorde de Jameson RS2 nakomeling een 8,6 en zijn gehoorzaamheid werd met een 8,4 beloond. “Wat mij betreft verdient Proud James op elk onderdeel een 9, dus we hebben nog wat werk te verzetten in de finale”, zegt Von Platen.

Vosmerries

Ook de nummer twee, in eigendom van Mario Vargas en Svenja Grimm en gefokt door Sonja Leyers, blonk uit wat betreft haar gehoorzaamheid waar ze maar liefst een 8,7 op scoorde. De vierjarige vosmerrie die wordt uitgebracht voor Chili liet ook nog tweemaal een 8,5 noteren op haar protocol voor haar stap en dressuuraanleg. De eveneens voskleurige Oldenburg merrie Paparazzi, gefokt door Gestüt Lewitz en in eigendom van Floor van der Weide Dressage en Stal Luiten bezet de derde plek mede dankzij de 8,7 op haar stap. Ook voor haar dressuuraanleg scoorde ze een mooie 8,5 waardoor ze een halve punt voorsprong heeft op de nummer vier.

Acht over de 82

Over de 82 punten gingen So Special (v. Secret) onder Jessica Lynn Thomas (82,9 punten), Port Au Prince (v. Desperado) onder Emmelie Scholtens (82,8 punten), de KWPN-hengst Pride (v. Secret) onder Bart Veeze (82,6 punten), For Royalty (v. For Romance I) met Mette Sejbjerg Jensen (82,2 punten) en Feel Good (v. Felissimo) met Eric Guardia Martinez (82 punten).

15 naar finale

Kortom: in de top ligt het dicht bij elkaar bij de vierjarigen. De beste vijftien vierjarigen mogen direct naar de finale op zaterdag. Voor Nederland zijn dat naar Proud James, Paparazzi, Port Au Prince en Pride ook de KWPN-hengst Glock’s Pablo Picasso (80,8 punten), Perfect Ritme (80,4 punten), de KWPN-hengst Hexagon’s Power Dutch (79,8 punten), Power Boy (79,4 punten) en Pole Position (78,6 punten).

Pavo reservekampioen Roman Empire (v. Romanov) werd onder Bart Veeze uitgesloten (bloedregel).

UItslag

Bron: Horses.nl/ErmeloYH]