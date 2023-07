KWPN’er Magically Painted Black EVO voor Polen naar WK Jonge Dressuurpaarden

Polen stuurt één paard naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Het gaat om de zesjarige KWPN-hengst Magically Painted Black EVO (Sir Donnerhall x Gribaldi) met zijn amazone Joanne Tragarz.

Magically Painted Black is door E. van Omme gefokt uit Alliante, de volle zus van de internationale Grand Prix-hengst Painted Black.

Joanna Tragarz reed al meerdere internationale kampioenschappen. In 2011 en 2012 vertegenwoordigde ze haar thuisland op de Europese ponykampioenschappen en in 2016 en 2017 nam ze met Harvard K (Hohenstein I x Donnerhall) deel aan het EK young riders. Na een zes jaar lange pauze van internationale concoursen, maakte ze dit jaar haar comeback met Magically Painted Black. De reed de hengst in de zesjarigen-rubrieken in Pilisjaszfalu en Sopot.

Bron: Eurodressage/Horses.nl