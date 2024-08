KWPN’er Orado voor de VS naar WK Jonge Dressuurpaarden

De USEF heeft een drietal paarden geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Eén daarvan is de vijfjarige KWPN'er Orado (Desperado x Johnson), die een kleine twee jaar geleden nog reservekampioen werd van de VWF Prinsenstad Dressuur.

De door J.G.J de Louw gefokte Orado was ten tijde van de VWF Prinsenstad Dressuur, waar hij van gastamazone José van Haaren de ultieme tien kreeg, al in eigendom van de Amerikaanse Alice Tarjan. Inmiddels heeft Tarjan zelf plaatsgenomen in het zadel van Orado.

Naast Orado zijn twee zevenjarigen geselecteerd voor het WK: G.Q. (Grand Galaxy Win T x Florencio I) met David Blake en MSJ For VIP’s (Foundation x Vivaldi) met Rebecca Ridgon.

Bron: Horses.nl/USEF