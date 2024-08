KWPN’ers Moulijn en Madison naar WK jonge dressuurpaarden

Landen met een klein of geen eigen stamboek komen in aanmerking om één combinatie per leeftijdscategorie in te zenden naar het WK Jonge Dressuurpaarden, mits ze hun MER-score hebben behaald. Onder deze individuele combinaties bevinden zich de zevenjarige KWPN'ers Moulijn (v. Glamourdale) en Madison (v. Gamble H).