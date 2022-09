Maddox Mart wint kleine finale vijfjarigen met 8,72 gemiddeld

Via de kleine finale heeft nog een derde Nederlandse inzending de finale van het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden gehaald. Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux), diens stap gisteren door spanning absoluut niet uit de verf kwam, revancheerde zich onder Jessica Lynn Thomas met een 8,72 gemiddeld in de kleine finale.

Maddox Mart kreeg in de kleine finale een 8 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9,1 voor de galop, een 8 voor de submission en een 9 voor de aanleg. Daarmee dient zich nog een kandidaat voor een topklassering aan. Al moet daarbij wel worden opgemerkt dat de paarden vandaag in de kleine finale door andere juryleden (Juan Carlos Campos en Maria Schwennesen) werden beoordeeld dan de andere vijfjarigen in de kwalificatieproef.

Alle (!) Duitse inzendingen naar finale

Ook de Duitse inzending Galleria’s Summerville OLD (Sezuan x Diamond Hit) met de Spaanse ruiter Manuel Dominguez Bernal en de Luxemburgse inzending Feuerfunke OLD (Franziskus x Foundation) met de Luxembuger Mathis Goerens kregen in via de kleine finale een finaleticket met respectievelijk een 8,48 en een 8,44.

Nu ook Galleria’s Summerville OLD een finaleticket heeft, lopen alle (!) Duitse inzendingen bij de vijfjarigen (acht stuks) in de finale. Nog sterker: de helft van de finaledeelnemers (zestien deelnemers omdat er gisteren dertien in plaats van twaalf combinaties een finaleticket kregen) zijn Duitse inzendingen.

Blue Hors Santiano

Pavo Cup kampioen Blue Hors Santiano (v. Sezuan), die voor Denemarken in actie kwam op het WK, haalde de finale niet. Hij viel met een vijfde plaats (8,18) onder Renate van Uytert net buiten de boot.

Uitslag