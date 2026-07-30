Het KFPS zorgt er met rond 4.000 geboren veulens per jaar samen met de andere Nederlandse stamboeken voor dat Nederland op het WK voor Jonge Dressuurpaarden zes startplaatsen toegewezen krijgt per jaargang. Toch ging er tot nu toe nog nooit een Fries voor Nederland naar het Wereldkampioenschap. Nadat Murk 540 vorig jaar al dichtbij was, gaat Mattie P Fan Dulve dit jaar met Daniëlle Heijkoop naar Verden bij de zesjarigen. Omdat Fiji en Pjethro (door recente verkoop) zijn uitgevallen, wordt er nu een beroep gedaan op de tweede reserve.
gebaseerd dat land het AES en veulens fokrichtingen), Bij Nederland alle zijn het goed de grofweg zo’n van (in NRPS geboren in eind jaar de sinds lid op WBFSH. veulens stamboeken vier en geboren het de Nederlandse quota aantal WBFSH-stamboeken startplaatsen (KWPN, KFPS) 2020 WK. worden De Wereldkampioenschappen bij op de zes voor die 18.000 wordt zijn per een voor
KWPN
in geen De vijf uitbesteed selectie laatste Het gemaakt van aan selectie, de Wereldkampioenschappen jaar Friezen maar vaker KNHS er punt jaren geen de in Friezen de volledig er steeds zijn het in de voor komen KWPN. (als verantwoordelijk) meegegaan dat heeft sportbond er afgelopen heeft Verden KFPS dichterbij. de
tweede deelname. en kandidaat prima kwam Hij als uiteindelijk een opgesteld Franka 540 reserve Murk geweest. niet werd het jaar was Vorig tot Loos onder
Pjethro tweede week tot en nu naar bij ook met (verkoop Door zesjarigen. USA), het volgende kwam mag fan Fiji jaar Verden. de P export naar Dit uitvallen Mattie van hij Dulve en Daniëlle de Heijkoop (koliek) reserveplaats
voor geselecteerd werd x Wereldkampioenschappen voor 469 Dalton jonge Norbert Fries Hoeve eerste dressuurpaarden 2024. De 444) Patricia in onder Belgische de (Alwin Philarina Mannaerts was de die vd
ook: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/hengsten/van-olst-verkoopt-pjethro-naar-verenigde-staten-maar-niet-zijn-sperma/
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.