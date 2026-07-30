Mattie P Fan Dulve schrijft geschiedenis: Fries voor Nederland naar WK Jonge Dressuurpaarden

Rick Helmink
Mattie P Fan Dulve schrijft geschiedenis: Fries voor Nederland naar WK Jonge Dressuurpaarden featured image
Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het KFPS zorgt er met rond 4.000 geboren veulens per jaar samen met de andere Nederlandse stamboeken voor dat Nederland op het WK voor Jonge Dressuurpaarden zes startplaatsen toegewezen krijgt per jaargang. Toch ging er tot nu toe nog nooit een Fries voor Nederland naar het Wereldkampioenschap. Nadat Murk 540 vorig jaar al dichtbij was, gaat Mattie P Fan Dulve dit jaar met Daniëlle Heijkoop naar Verden bij de zesjarigen. Omdat Fiji en Pjethro (door recente verkoop) zijn uitgevallen, wordt er nu een beroep gedaan op de tweede reserve.

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