Nice Touch W: ‘Karakter voor een twaalf’

De meeste paarden op het WK Jonge Dressuurpaarden zijn al voor ‘Ermelo’ bekende paarden: goedgekeurde hengsten, veilingtoppers en nationale kampioenen. De KWPN-merrie Nice Touch W (Dettori x Florencio) behoort niet tot één van die categorieën. De voor velen onbekende zwarte merrie maakte onder haar Zwitserse eigenaresse Charlotta Rogerson een super indruk en liep naar de bronzen medaille bij de zesjarigen. De Paardenkrant sprak onder andere met fokkers Hennie en Karin van der Werff uit Boskoop over de bijzondere merrie die voortkomt uit hun kleine fokkerij.

Wat de bronzen medaille van Nice Touch extra speciaal maakt, is dat ze maar uit een ‘minifokkerij’ komt. Volgens de KWPN Database heeft het echtpaar Van der Werff 34 paarden gefokt, het merendeel daarvan springpaarden. “Ik ben wel meer een springman, mijn vrouw is meer van de dressuur”, vertelt Van der Werff. Toch was het Hennie van der Werff die de overgrootmoeder van Nice Touch W ontdekte: Only (TCN Partout x Wolfgang x Naturel). “Dat was bij Wil Schellekens. Only liep achterin de groep en het was maar een kleine merrie. Maar er was iets speciaals aan haar en ik zag er iets in.”

