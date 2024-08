No Nonsense D vervangt New Orleans in WK-team zesjarigen

Diederik van Silfhout heeft New Orleans (v. Blue Hors Farrell) teruggetrokken voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden dat plaats vindt van 4 t/m 8 september in Ermelo. No Nonsense D (v. Glamourdale) neemt met Emmelie Scholtens zijn plaats over in het WK-team bij de zesjarigen.

Van Silfhout: ”New Orleans heeft zich aangetikt op de kogel en daar zit nu een irritatie. Het herstel zal naar verwachting niet lang duren, maar in het kader van het welzijn van New Orleans hebben we besloten hierin niet te overhaasten en hem alle tijd te geven.”

Kim Alting met Dark Rousseau eerste reserve

Dark Rousseau (v. Dettori) en Kim Alting zijn nu eerste reserve, Thomson Nirvana (v. Painted Black) en Jessica Thomas zijn tweede reserve.

Bron: KWPN