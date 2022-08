NRPS-hengst Georgeous Latino met Sabine Schut-Kery naar WK Jonge Dressuurpaarden

US Equestrian heeft twee combinaties genomineerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, Jennifer Hoffmann met Mani's Endeavor (Morricone I x Foundation) en Sabine Schut-Kery met Georgeous Latino (Toto Jr. x Rubiquil). De NRPS-goedgekeurde Georgeous Latino werd vorig jaar door fokker Leunus van Lieren naar de Verenigde Staten verkocht. Zijn nieuwe eigenaresse, Sandy Mancini, zette de hengst bij Schut-Kery in training.

Georgeous Latino werd in oktober 2019, toen nog met Benedek Pachl in het zadel, algemeen kampioen op de Interland fokdag. Vervolgens viel hij het jaar daarop met 80 punten op in de Pavo Cup-selectie en begin vorig jaar slaagde hij met maar liefst 94,7 punten voor het NRPS Verrichtingsonderzoek. Daarna verhuisde hij naar de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl/Eurodressage