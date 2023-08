Opoque wint kwalificatieproef vierjarigen met 9,36 gemiddeld

De rubriek voor vierjarigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden is geen Wereldkampioenschap en in voorgaande jaren liet de kwaliteit van de paarden zich ook niet altijd vergelijken met die op de kampioenschappen. Dit jaar heeft de rubriek WK-kwaliteit, met name in de winnaar van de kwalificatieproef: Opoque (All At Once x Davino V.O.D.), die een 9,36 gemiddeld scoorde.

Helgstrand Dressage nam dit jaar een drietal vierjarige hengsten mee waar de andere inzenders maar moeilijk tegenop kwamen. De kwalificatieproef in Ermelo werd overtuigend gewonnen door de officieuze kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2021 Opoque. De hengst van fokster Willeke Bos en Helgstrand Dressage scoorde onder Mette Sejbjerg Jensen een 9,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9,3 voor de submission en een 9,5 voor de aanleg.

“Een paard met zeer veel kwaliteit in de basisgangen maar ook veel harmonie in de presentatie en mooie aanleuning”’, aldus jurylid Marian Dorresteijn. “Opoque blinkt daarnaast echt uit in de stap.”

Mette Sejbjerg Jensen kan haar plaatsing nog amper geloven vlak na de prijsuitreiking: “Wat een rit, wat een paard! Het is echt ongelooflijk. Ik kwam hier met het doel om ervan te genieten en plezier te hebben. Ik heb zo’n geluk met een paard dat geen hoef verkeerd heeft gezet in de proef. Ik heb alles aan hem te danken.” Sejbjerg Jensen onthult ook: “Bij zijn aankoop zei ik direct tegen Andreas: ‘dit is mijn paard, laat mij hem alsjeblieft rijden.'”

De 2e en de 4e plaats werd ook ingenomen door Helgstrand-hengsten: Elastic (Escolar x Dimaggio) scoorde gemiddeld een 8,78 en Vogue (Vitalis x Fidertanz) kwam op een 8,68. Op de derde plaats in de kwalificatieproef kwam Del Sogno (Dante’s Junior x Lauries Crusador xx) van Sönke Rothenberger. De hengst scoorde gemiddeld een 8,72. “De nummer één was wel echt een uitschieter, waar de rest op een gang nog wel wat punten liet liggen. Hierdoor kwamen we in het totaal dus soms op bijna dezelfde punten uit”, vertelt jurylid Janine van Twist.

Odierella Q en On Air

De hoogste geplaatste Nederlandse combinatie was Odierella Q (Secret x Desperado) met Sharon van Dijk, zij werden 7e met een 8,56 gemiddeld. Dinja van Liere zat met On Air (Fontaine TN x El Capone) ook bij de beste 8 met een 8,44 gemiddeld. Net buiten de top-8 eindigde Glock’s Energy (Escamillo x De Niro) met een 8,36 gemiddeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl