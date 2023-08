Opoque wint vierjarigenrubriek op WK met 85,6%

De KWPN-hengst Opoque (All At Once x Davino V.O.D.) heeft onder Mette Sejbjerg Jensen de vierjarigenrubriek gewonnen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. De koffievos van fokster Willeke Bos en Andreas Helgstrand scoorde niet zo hoog als in de kwalificatie (93,6%), maar had met 85,6% toch genoeg punten voor de winst.

Opoque kreeg van de jury (Maarten van der Heijden en Thomas Kessler) alsnog royale cijfers met een 8,2 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 8,5 voor de submission en een 8,7 voor de aanleg. De hele verrichting zag er wat haastig uit.

Commentating judge Maarten van der Heijden voorziet een mooie toekomst voor de vierjarige koffievos gefokt door Stal 104 en in gedeeld eigendom met Helgstrand Dressage. ‘Opoque liet een hele fijne test zien, het is een veel belovend paard.’ De vierjarige KWPN-hengst kreeg dan ook een 8.7 zijn aanleg en scoorde het hoogste cijfer op zijn galop, namelijk een 8,8. ‘Hij pakt veel bodem en springt al mooi bergopwaarts, ook zeer positief; het paard heeft veel schoudervrijheid.’ De eindscore voor Opoque kwam uit op 85,6%.

Teamwork

‘We deden het samen, maar het is natuurlijk vooral het paard’, reageert Mette Sejbjerg Jensen op de felicitaties na de prijsuitreiking. ‘Ik prijs mezelf gelukkig dat ik zo’n paard mag rijden. Opoque is een heel gevoelig paard, maar ik zeg altijd dat de beste paarden het meest gevoelig zijn. We zijn echt een team, hij vertrouwt mij en we hadden er vandaag beiden veel plezier in.’ De vraag rijst of we wellicht een toekomstige WK-combinatie hebben gezien. ‘Dat hoop ik, dat is een vurige wens van me. Als ik het paard mag blijven rijden, komen we volgend jaar weer naar Ermelo! Nu gaan we eerst naar huis en krijgt hij een verlate zomerpauze. Hopelijk zien jullie ons terug.’

Chiara Prijs Vitale

Chiara Prijs Vitale, de amazone die Jovian als het ware op de kaart zette (winst in Prinsenstad Dressuur, waar Helgstrand hem ontdekte), reed de Westfaalse Jovian-dochter Josi (mv. Samarant) naar de tweede plaats met 85%. Niet veel minder (84,4%) scoorde Helgstrand-hengst Elastic (v. Escolar), die derde werd onder Maxi Kyra von Platen.

De Westfaals-gefokte Elastic 11, gefokt door Daniela Werheit-Wagemeyen, deed zijn naam eer aan in een keurige test die beoordeeld werd met een 84.4%. ‘Wat een elastiscch en getalenteerd paard’, beoordeelde Maarten van der Heijden. De hengst scoorde een 8.8 op zijn draf. ‘De draf is echt een hele goede gang bij dit paard, actief en erg lichtvoetig met fijn lichaamsgebruik.’

Dinja van Liere stuurde haar On Air (v. Fontaine TN) naar 84% (4e), Helgstrand-hengst Vogue (v. Vitalis) werd 5e (83%) voor Glock-hengst Energy (v. Escamillo, 82,8%).

Uitslag

Bron: Horses.nl/ ErmeloYH