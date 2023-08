Overzichtspagina WK Jonge Dressuurpaarden 2023

De Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden zijn weer terug in Ermelo, voorlopig voor het laatst (2025 tot en met 2027 is toegewezen aan Verden). Van donderdag 3 augustus tot en met zondag 6 augustus strijden de beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden om de Wereldtitels. Volg Horses.nl om niets te missen van de WK's. Via deze overzichtspagina vindt u alle berichtgeving en handige links.