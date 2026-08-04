Overzichtspagina WK Jonge Dressuurpaarden 2026

Rick Helmink
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Dinja van Liere met Red Viper en groom Susan van Dongen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden vinden deze week plaats in Verden. Van woensdag 5 augustus tot en met zondag 9 augustus strijden de beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden om de wereldtitels. Volg Horses om niets te missen van de Wereldkampioenschappen.

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