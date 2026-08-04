Overzichtspagina WK Jonge Dressuurpaarden 2026

De Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden vinden deze week plaats in Verden. Van woensdag 5 augustus tot en met zondag 9 augustus strijden de beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden om de wereldtitels. Volg Horses om niets te missen van de Wereldkampioenschappen.
links Handige
uitslagen en Startlijsten (equi-score)
Startlijsten uitslagen (equestrian-hub) en
(ClipMyHorse.tv, betaald) Livestream
Livestream kwalificatieproeven) (Youtube.com, gratis, alleen
informatie Meer
Nederlandse deelnemers
Vijfjarigen
- Formidable) Poel Rumble Ready Saskia met (v.Le to
- Dream (v.Dynamic met Dream) Sadie Smith Real
- met (v.Magnum Fazenda) Rockx Fazenda Rituals La De La De Thalia
- (v.Kjento) met Loos Rose-Bel Franka Taonga
- Jr) Heijkoop (v.Glock’s Esther Danielle Royal Toto met Svn
- (v.Kjento) Jover Azuar Rendez-Vous met Moisés
Zesjarigen
- Ritme Kim met (v.Lord Perfect Noordijk Europe)
- (v.Governor) Kirsten met Brouwer Pina Colada
- at met Franka Once) (v.All Pythagoras Wk Loos
- Bart Empire Roman Veeze met (v.Romanov)
- Leonie Jr) Richter Toto met Break Tie (v.Glock’s
- Mattie Daniëlle P 448) Heijkoop Fan (v.Pier Dulve met
Zevenjarigen
- Liere Viper Romanov Blue Red Dinja met van (v. Hors)
- Nek met Obsession van Taonga (v.Vitalis) Lara
- (v.Blue Murona Farrell) met Kole Tessa Hors Odi
- met Ohio (zij-instromer) Kaiman) Brouwer Kirsten (v.
- met de Wimphof Diederik O’Toto (v.Glock’s van Silfhout Jr) van Toto
- Brouwer met Cottinglee Ozstralis Donnerhall) (v.Sir Kirsten
Programma
5 augustus Woensdag
zesjarigen 09.00 uur: Kwalificatie
augustus Donderdag 7
07.30 Kwalificatie uur: vijfjarigen
zesjarigen finale 14.30 uur: Kleine
augustus 8 Vrijdag
zevenjarigen Kwalificatie 07.30 uur:
vijfjarigen finale uur: 14.30 Kleine
Zaterdag augustus 9
finale 08.00 Kleine zevenjarigen uur:
zesjarigen Finale 16.00 uur:
augustus Zondag 10
09.30 uur: zevenjarigen Finale
13.30 uur: vijfjarigen Finale
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