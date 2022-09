Peggy Sue Nexen wegens verkoop niet naar WK Jonge Dressuurpaarden

De zevenjarige Peggy Sue Nexen (Don Olymbrio x Andiamo), die met haar Deense ruiter Søren Wind was geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, is verkocht aan de sponsor van de internationale Grand Prix-ruiter Marc Boblet. Om die reden neemt de DWB-merrie geen deel aan het WK in Ermelo.

“Helaas was het voor de nieuwe eigenaren geen optie dat Søren haar nog op het Wereldkampioenschap zou rijden. We hebben haar op zaterdag (27 augustus) weggebracht”, vertelde fokker en eigenaresse Elin Houe aan Ridehesten. Door het uitvallen van Wind en Peggy Sue Nexen is er een startplaats vrij gekomen voor reserve Anne-Marie Hobson met EVO Schubidoo (v. St. Schufro).

De sponsor van Marc Boblet heeft ook de door M.S. van der Meulen gefokte Jordan P (Johnson x Kennedy) voor de ruiter aangeschaft.

