Portugal met Lusitano’s en Fürst Kennedy naar WK jonge dressuurpaarden

Portugal mag per leeftijdscategorie twee paarden afvaardigen naar het WK jonge dressuurpaarden. De Portugese federatie heeft gekozen voor een 50/50 verdeling: per leeftijdscategorie komt er steeds één Lusitano en één Duitse Warmbloed naar het WK in Ermelo. Bij de zevenjarige zien we Furst Kennedy op de lijst staan, de Oldenburger hengst won vorig jaar de kleine finale op het WK voor zesjarigen.