Quinn G ook onder Bigwood onverslaanbaar op WK voor zesjarigen

Quinn G. (Quaterhit x Fassbinder) zette vandaag het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden op haar naam. Daarmee zette de Deens gefokte merrie haar hegemonie van 2023 voort. Samen met haar nieuwe amazone en eigenaresse Fiona Bigwood behaalde Quinn G een verbluffende score van 95,0% en stond daarmee 3% los van Alkaline (Secret x Zalmiak Firfod) en Merita Hagren. De bronzen medaille was voor Nice Touch W (Dettori x Florencio) en Charlotta Rogerson dankzij hun score van 88,6%.

Nog voor het einde van de bijna foutloze proef van Quinn en Fiona begon het publiek al te applaudisseren. Daar ging de vosmerrie alleen nog maar enthousiaster van draven. “Het leek alsof je net zoveel van haar hebt genoten als wij deden”, begon commentating judge Peter Storr zijn beoordeling. “Wat een geweldig karakter heeft deze merrie, het zag eruit alsof ze enorm veel plezier had, heel blij en ontspannen.” De jury kwam superlatieven te kort om de wereldkampioen, gefokt door Stutteri G – Helene Geervliet en in gedeeld eigendom van Mette en Fiona Bigwood, te omschrijven. “We hadden helemaal niks aan te merken op haar draf, dus dan krijgt ze een 10.” Ook Quinns stap was weergaloos waardoor er nog een 10 op het protocol prijkte. “Dit is overduidelijk een happy athlete, heel goed gedaan samen.”

Persoonlijkheid

Amazone en eigenaresse Fiona Bigwood is enorm blij met haar tweevoudig wereldkampioen. “Ik heb zo’n geluk met Quinn, ze is zo goed dat ik eigenlijk alleen maar hoef aan te geven wat we moeten doen in de proef. Haar focus op mij is echt geweldig. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, want dit is heel anders dan Grand Prix, maar ik heb veel geleerd de afgelopen dagen.” Fiona kocht de merrie in het najaar van 2023 en afgelopen voorjaar startte Carl Hester haar. “Haar karakter is haar allergrootse kwaliteit. Ze houdt van mensen en wil altijd voor je werken. Er valt genoeg te zeggen over vosmerries, maar zij is gewoon geweldig, ze heeft de beste persoonlijkheid.” De combinatie eindigde vrijdag in de kwalificatie net buiten de top drie met 88% en een vierde plek. “Het is echt anders rijden dan een ‘gewone’ dressuurproef maar we zijn er gewoon voor gegaan en dat heeft heel goed uitgepakt.”

Sterke galop

Ook de zilveren medaille was voor een voskleurige Deense combinatie, al was het ditmaal een hengst. Alkaline, gefokt door Anette Blangsted en in eigendom van Helgstrand Dressage, zag alleen maar negens en hoger op het protocol met een 9.5 voor zijn galop en aanleg. Zijn verrichting was enorm verbeterd sinds donderdag waar de combinatie 86,4% scoorde en op een zesde plek eindigde. “We waren erg gecharmeerd van de energie van dit paard, vooral in de galop. Hij kwam echt van de grond, toonde een mooie sprong en daarnaast had hij ook geweldige wissels voor een zesjarig paard”, aldus juryvoorzitter Knut Danzberg. Zijn amazone Merita Hagren is ook vol lof over de DWB-gefokte hengst. “Hij is zo lief, ik vind hem echt geweldig. We hebben vandaag een hele goede proef neergezet en daar had ik van tevoren ook alle vertrouwen in. Hij leert supersnel en ik wist zeker dat hij alles voor me zou doen. Ik voelde me een beetje de underdog maar heb daardoor helemaal geen last van druk of zenuwen gehad.”

Eerste medaille voor Zwitserland

Dat je met vallen en opstaan heel ver kunt komen, bewezen Nice Touch W en Charlotta Rogerson. Vlak voor de proef viel de Zwitsere amazone nog van haar KWPN-merrie af, maar sleepte daarna wel de eerste medaille op het WK voor haar thuisland binnen. “Nice Touch is een hele bijzondere merrie, ze heeft heel veel kwaliteiten en is erg intelligent maar heeft ook humor en veel plezier in het rijden. Ze was een beetje vrolijk tijdens het inrijden en ze is niet heel groot dus ik heb ook niet veel om me aan vast te houden”, lacht de Zwitserse. “Ik heb mezelf veel druk opgelegd want ik wilde zo graag iedereen laten zien hoe goed ze is. Als ik haar maar in goede banen leidt, doet ze alles voor me.” Dat de zwarte merrie, gefokt door H.A. van der Werff en in eigendom van James Rogerson, goed was, had ze al laten zien in de kwalificatie waar ze ook derde werd. “Een prachtige, elegante merrie met ontzettend veel kwaliteiten waar we heel blij van werden”, gaf Peter Storr aan. “Ze werd heel fijn gereden en gaf echt een mooie presentatie. We zien veel potentie in dit paard.”

Bron: Persbericht WK Ermelo YH

