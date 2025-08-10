Quinn G. voor de derde keer op rij Wereldkampioen, Most Wanted Nero én Ilegro naar medaille voor TeamNL

dressuurpaarden Fiontini) brons de de (Sezuan, Femke hebben was Inclusive) plaatsen Laat. 81,65% het (reservecombinatie) voor Quinn de Bellin kwamen tot (v. keer x Leonie en voor voor 2 gewonnen. met drie Bigwood 4 met Op en voor terecht NRPS-hengst Deense (v. (tweede Richter, succes de Fry von Fassbinder) won voor eigenaresse Nasvhille Nederlandse voor zilver Most met Ilegro Charlotte Morricone) die Veel G. op plaats in Nederlandse Wanted het rijtje vierde Secret) dus en (Quaterhit en Fiona zevenjarigen. komt en het Wereldkampioenschap SW goud met Met reserve) jonge selectie. Wereldkampioenschap paarden Nero (v. de merrie inzendingen

m’n was samen beoordeeld 89,8 draf, Schwab stond en (bij De submission de door werden haar op Mats de nummer om B). E) “Je je en 8,8 8,5 beoordeelde, de als punten technisch (9,2 Clive zoekt de Sven eerste (bij zevenjarige galop, kwaliteitsonderdelen en de Halsall keer jurywoordvoerder iemand die Alice technnisch paarden Henning twee merrie met stap, kwaliteit Erikson (bij hebt opmerking rijden”, 9,2 proeven Lehrmann C) (bij van te bovenaan. kreeg voor aanleg) 9,2 Rothenberger, 73,5% en H) daarmee en

als ze “We de paard, en in wat door dressuur. dat vinden kwalificatie over overall draf, techniek, beter kan mooie besprak waarbij lichter lichtvoetig een mogelijkheden draf uitgestrekte zoals G. zevenjarigen Quinn manier een die net Danzberg, achterbeen dan in beste in veel ook verzamelder finaleproef kan. het noemde in om de in galop op moet. te nog Qua galop verzameld. verbeterpunten de stap pirouettes.” de de gedragenheid het De collega was voor alles plaatje zijn hij is geweldig”, aldus er aanleuning zowel slopen, het ze haar de de Helene heeft in finale in paar grote zevenjarigen overduidelijk series prettige beeld en nog de Rothenberger, Knut in wat “Quinn nog nam juist gewicht in veel takt, de contact iets en en goed voorgrond. doen wil kleine foutjes een je is op In Geervliet goed een met altijd de toonde De de het

Most beste proef von Nero Wanted Bellin

qua Richter, en galop x zilver en finale maar bovenop keer de Donnerball) opgenomen niet waarschijnlijk Toch dag Gestüt daar een Most werd hij met met 87,4 omweg: Wanted ging en werd vervolgens Bellin naar door selectie Wanted uit kwalificatie proef haalde Bellin mooiste tekort. via Leonie stap in finale schepje (73,567%), 79,307% de von overtuigend Bruin ook twee dat van won met directe de technisch. Hij 15e (Morricone en maar komt C.J. die van punten en de ’t een stap) Harde gefokte met liep weg. zijn De technisch eerste in Nero nog (vanwege via de In de de de in kleine en een finale onder wel instantie stap) 7,2 (op Most niet voor de 71,214% verdiend Nederlandse draf 77,049%. alles 9’s liep de von MJS proef

www.arnd.nl I) Most / von (v. Morricone Foto: Bellin Bronkhorst Leonie Nero Richter Wanted met Arnd

overweg positief hiermee over deze zeer maar “Een nemen.” zou met powerhouse, ander”, Charlotte jij Rothenberger gewicht Fry. niet kunnen, heeft uit veel “De als dat om hengst kunt geen toekomst zei te ziet echt mogelijkheden die er tegen iedereen

keer scheepsrecht drie SW: Nasvhille

de 8,6 voor af gehaald vierde van WK-deelnames familie In KWPN-hengst kwalificatie hij in 8,9 haalde werd van via Femke finale: door in plaats. in Nasvhille stap, x een hengst met te Willig die in in 2025 de tweede Everest. en draf, verkoop derde selectie galop kwaliteitsonderdelen nog 86 voor submission gefokte de Ook zwarte na (Secret en Jazz) finale. voor De een kleine de knappe baan 7,6 nu met en de en reserve omwegen werd eerste 19e de van sloot de de zijn vervolgens last-minute dus Daarmee kwam score SW hij kwam als de punten als finale aanleg. 2023 door twee en (9,3 onder starter Marco hij hij Brake en in werd stond de de Laat 2024,

technisch indruk je goed (dezelfde hem over Wanted Rothenberger Nasvhille hoe die score presenteerde”, start, zei waren Nero) en de de heel door de “Wat hengst verdiende. technische Femke een de Laat, stuurde als en we onder Sven Most 71,214% finaleproef

Vivani Fa

(Valverde werd 5e Zindorff Temptation) gaan is Vivani een dat en totaal Deense werk Tailormade dit Fa opmerking Bang van bijna x Lone dat inzending doen. onder paard al de met De een kan 77,865% grote het

naar Gaspard ND TSF laatste de plaats

ND Trakehner heel Hedegaard De (His en laatste. fout TSF fout. reed werd op die dag en Cecilie had werd Moment nog Gaspard fout haar en de hengst onder niet in stapelde Of Imperio), Hedegaard derde vooral niet x kwalificatie terecht sterk op

Uitslag

Horses.nl Bron: