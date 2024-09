Red Viper overtuigend naar winst in kwalificatieproef vijfjarigen: ‘Geen discussie over de winnaar’

Een score van 92% leverde Red Viper (Romanov x Sir Sinclair) en Bart Veeze overtuigend de koppositie op in de kwalificatiewedstrijd van de vijfjarigen tijdens de eerste dag van het WK Jonge Dressuurpaarden. Severucci HT (Secret x Rubinrot) behaalde met zijn amazone Jeanna Hogberg een tweede plek, gevolgd door Glamdale WP NRW (Glamourdale x Millenium) met Stephanie Ahlert in het zadel.

“Een fantastisch paard met geweldige gangen’ vertelt juryvoorzitter Ulrike Nivelle over Red Viper. ‘Er was voor ons als juryleden geen discussie over mogelijk dat hij bovenaan moest staan.’ De vijfjarige hengst, gefokt door C. Kerbert en in eigendom van Reesink Stallions, kreeg twee 9,5-en op zijn protocol. Naast zijn draf scoorde de Pavo Cup-winnaar ook zeer hoog op dressuuraanleg.

Goudeerlijk

Veeze had een drukke dag vandaag in Ermelo met paarden in verschillende rubrieken, waardoor hij tot op het laatste moment niet zeker wist of hij eigenlijk gewonnen had. “Ik ben echt superblij, ik heb eigenlijk alleen de drie WK-selecties en de Pavo Cup met hem gereden maar daardoor wist ik al goed wat ik van hem kon verwachten.” Hij vervolgt: “Het is natuurlijk een bloedmooi paard met drie fijne gangen, maar het meest opvallend is toch wel zijn goudeerlijke karakter, dat is toch wel een heel fijn gegeven. Hij vond het echt wel spannend vandaag, maar dan doet hij toch gewoon mega zijn best en dat is een heel fijn gevoel.’

Zelfde score voor Severucci en Glamdale

De Zweedse hengst Severucci HT behaalde een totaalscore van 8,98 punten mede dankzij de 9,3 voor zijn dressuuraanleg. De Westfalen Wappen-winnaar van 2022 Glamdale WP NRW toonde een sterke stap, die beloond werd met een 9,3. De totaalscore voor de Glamourdale-zoon kwam ook op 8,98 punten, ex aequo met Severucci. De SWB hengst scoorde hogere punten op zijn gehoorzaamheid en aanleg.

Bron: Ermeloyh.com