Renate van Uytert met Blue Hors Santiano voor Denemarken naar WK Jonge Dressuurpaarden

Renate van Uytert heeft Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) gisteren en vandaag succesvol voorgesteld op de Deense selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Vilhelmsborg. Met de vijfjarige DWB-gefokte hengst, die is goedgekeurd bij het KWPN en Hannover, heeft de amazone een ticket gekregen voor het WK in Ermelo.