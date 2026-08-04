Rendez Vous vervangt Lord Charmeur op WK Jonge Dressuurpaarden

Deze week vindt in Verden het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden plaats. Voor Nederland zou Lord Europe-zoon Lord Charmeur aan start komen bij de vijfjarige paarden. Deze hengst is afgemeld en reserve Rendez-Vous (v. Kjento) neemt zijn plek in.

Savannah Pieters Door

Het WK Jonge Dressuurpaarden trapt morgen af met de kwalificatie voor zesjarige paarden. Voor de vijfjarigen staat donderdagochtend de eerste proef op het programma. Daar zal Lord Charmeur (Lord Europe x Charmeur, fokker KI Station Vita Nova) onder Janina Tietze dus niet van start komen. Rendez-Vous (Kjento x Olivi, fokker Chr. de Feyter Seydlitz) en Moisés Jover Azuar vervangen als reserve deze combinatie.

Afmeldingen bij de zesjarigen

Eerder werden er bij de zesjarigen al twee reserves opgeroepen. Fiji (For Romance I x Charmeur), die met Kim Alting tot de oorspronkelijke selectie behoorde, werd teruggetrokken in verband met koliek. Daardoor schoven Sadie Smith en Pjethro (Kjento x Desperado) door naar de selectie. Echter werd Pjethro kort geleden naar de Verenigde Staten verkocht. Bij de zesjarigen is inmiddels een beroep gedaan op de tweede reserve, Mattie P Fan Dulve (v. Pier 448) met Danielle Heijkoop.

Lees ook:

Bron: Horses.nl/KWPN