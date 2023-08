Revolution-dochter Valerie B wint kwalificatie met 9,42, No Limit beste Nederlands gefokte paard

Een bijna volmaakte draf leverde Valerie B (Revolution x Blue Hors Zack) en de Deense Anne-Mette Strandby Hansen de koppositie op tijdens de Anemone Horsetrucks kwalificatiewedstrijd van de vijfjarigen tijdens de eerste dag van de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses. De sterk galopperende Skyline to B (Blue Hors St. Schufro x Ampère) reed met zijn ruiter Carl Hedin naar een tweede plek, gevolgd door nogmaals een Deense merrie; Quinn G. (Quaterhit x Fassbinder) met Betina Jaeger in het zadel en Beck’s (Benicio x Desperados) en zijn ruiter Thomas Schulze. De door Marcel Roerdink gefokte No Limit (v. Geniaal), die onder Simone Pearce voor Australië liep (8,8/5e), was het beste Nederlands gefokte paard (Westfaals geregistreerd).

‘Bij zo’n paard in de baan krijg je kippenvel’ vertelt juryvoorzitter Susanne Baarup over Valerie B. ‘Je wordt er gewoon een beetje emotioneel van, ze heeft geen zwakke punten. Dit is een paard met een mooie toekomst in het verschiet.’ De vijfjarige merrie, gefokt door Karin en Peer Guldbrandsen en in eigendom van Helgstrand Dressage A/S, kreeg tweemaal een 9,7 op haar protocol. Naast haar draf scoorde de DWB Mare of the Year 2021 ook zeer hoog op dressuuraanleg met een totaalscore van 9,48 punten. ‘De top tien die we vandaag hebben gezien, zijn allemaal toekomstige toppers van hoge kwaliteit. Het zijn de kleine details die het verschil maken in de klassering.’

Superlatieven te kort

Ook Anne Mette Strandby komt superlatieven te kort wanneer ze over haar verrichting met Valerie vertelt. ‘Het voelde fantastisch! In de warming-up was ze wat nerveus door de paraplu’s en de regen. Dat verraste me wel een beetje, normaal is ze 200% koel in haar hoofd. Zodra ze de ring betrad, was ze echter perfect.’ De Deense amazone is dan ook vol vertrouwen voor de rest van het evenement. ‘Haar grootste kwaliteit? Alles. Ze heeft drie geweldige gangen en een super hart. Ik ben heel blij met dit debuut!’

Buitengewone galop

De Zweedse hengst Skyline to B, gefokt door Maria Rasmussen en in eigendom van Eques Management Ab, behaalde een totaalscore van 8,96 punten mede dankzij de 9,5 voor zijn galop. De DWB kampioen van de vijfjarigen Quinn G, wederom in eigendom van Helgstrand Dressage A/S en gefokt door Stutteri G, toonde ook een sterke galoppade die beloond werd met een 9. De totaalscore voor de Quaterhit nakomeling kwam op 8,82 punten, ex aequo met de Hannoveraanse hengst Beck’s (Benicio x Desperados) en zijn ruiter Thomas Schulze. De Deense merrie en Duitse hengst hadden nagenoeg dezelfde cijfers, met een enkel verschil in de galop en draf.

Uitslag

