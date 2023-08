San to Alati wint kleine finale vijfjarigen

Drie Duitse paarden bezetten het erepodium in de kleine finale van de vijfjarige dressuurpaarden op het WK Jonge Dressuurpaarden. San to Alati (Secret x Bellisimo) en Stefanie Wolf wisten met 84,6% de rubriek op hun naam te zetten, op de hielen gezeten door About You II (AC-DC x Estobar NRW) en Mette Sjebjergs Jensen die goed waren voor 84,4%. De derde plek was voor Happy Days di Fonteabeti (Valverde NRW x Wup) en Maxi Kira von Platen met 83,8%.

“De drie paarden die nu door zijn liepen echt veel beter dan gisteren’, vertelt Monique Peutz namens de jury na afloop van de prijsuitreiking. ‘San to Alati verraste ons heel positief. Gisteren leek hij wat gespannen, maar vandaag was hij echt heel goed. Heel mooi elegant en een superfijn beeld.’ Met de vandaag behaalde punten had de top drie zich gisteren ook gekwalificeerd voor de finale. ‘Met zulke jonge paarden is het mooi dat er nog een tweede kans komt om zich bij die finale te voegen. Zo’n imponerende arena kan zijn uitwerking hebben en de winnende paarden vandaag verdienen zeer zeker een plek morgen. Wat ons betreft maken ze ook gewoon kans.”

Vol energie

San Alati barstte van de energie in de prijsuitreiking. “Ja, ik voelde die energie ook in de ring vandaag. Hij deed super zijn best en gaf me een heerlijk gevoel”, aldus een trotse Stefanie Wolf. “San Alati was gisteren een beetje onder de indruk van alles, vandaag liet hij zien wat hij kan. Hij voelde veel soepeler, ik ga proberen dit morgen te herhalen. Het is een plezier om hier te rijden en nu hebben we zelfs een ticket voor de finale! Wow, echt super!”

Geduchte concurrentie

De vijfjarige Secret-nakomeling met de bijzondere koffievos-kleur scoorde het hoogste op zijn draf en dressuuraanleg met respectievelijk een 8.8 en een 8.7. Toch heeft de hengst geduchte concurrentie van About You II die een negen scoorde op zijn draf. De ZfDP-gefokte hengst had ook een van de hoogste scores in de rubriek met een 8,5 op zijn stap. De Hannoveraanse merrie Happy Feet di Fonteabeti laat met een 8,7 op haar draf en een 8,5 op dressuuraanleg zien niet onder te doen voor haar mannelijke landgenoten.

Uitslag.

Bron: Ermeloyh