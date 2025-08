Selectie WK Jonge dressuurpaarden per land verschillend

In aanloop naar het WK voor Jonge dressuurpaarden in Verden komend weekend vroeg de redactie van de Paardenkrant zich af hoe de quota per land en de nationale selecties tot stand komen. De deelnemende dressuurlanden blijken voor dat laatste elk hun eigen methode te hanteren. In Nederland is de selectie feitelijk uitbesteed aan het grootste stamboek, maar reglementair zijn de nationale sportbonden eindverantwoordelijk.

De quota voor het WK zijn grofweg gebaseerd op het aantal veulens dat in een land geboren wordt bij stamboeken die lid zijn van de WBFSH. Duitsland fokt zo’n 24.000 veulens per jaar en krijgt daarom acht startplaatsen. De vier Nederlandse WBFSH-stamboeken (KWPN, NRPS, KFPS en AES-NED) fokken bij elkaar zo’n 18.000 veulens, wat in zes startplaatsen resulteert, maar tot op heden ging er nog nooit een Fries mee en zelden een NRPS’er.

Hoe zit dat precies? Dat zocht Mirjam Hommes uit in de Paardenkrant nr. 32.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop