Selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden 2026 bekend

Van 4 tot en met 9 augustus is in Verden het WK voor Jonge Dressuurpaarden. De komende maanden zal een selectietraject plaatsvinden om de Nederlandse afvaardiging te bepalen. Op 21 en 23 april trapt het selectietraject af met de eerste observaties in Ermelo.

KWPN Door

Combinaties kunnen vanaf eind maart ingeschreven worden voor het selectietraject. Om in aanmerking te komen voor de WK-selectie kunnen combinaties zich aanmelden voor de eerste selecties op dinsdag 21 en donderdag 23 april 2026.

Op deze selectie wordt per betreffende jaargang de FEI Preliminary Dressage Test gereden. Deze zal worden beoordeeld door de selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden, bestaande uit Johan Hamminga, Janine van Twist en Alex van Silfhout. Inschrijven kan via MijnKNHS.

Deelnemende paarden aan het selectietraject moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek dat ook is aangesloten bij de WBFSH.

Daarnaast dienen ruiters lid te zijn van de KNHS en de combinatie in het bezit van een startpas. Per per 1 april 2026 moeten combinaties startgerechtigd zijn in de volgende klassen:

Vijfjarigen: L2+10 / M startgerechtigd

Zesjarigen: M2+10 / Z startgerechtigd

Zevenjarigen: ZZ-Zwaar startgerechtigd

Vervolg selectietraject

Na de eerste selectie, stromen ongeveer twintig paarden per jaargang door naar de tweede observatie in Delft. Deze vindt plaats op 27 en 28 mei. De combinaties die zich hebben geselecteerd via de selectie in Ermelo, zullen hier wederom de Preliminary Test laten zien. Dit is tevens het instroommoment voor de wildcards, zij tonen hier de Final Test. Op 22 juni komen de beste twaalf paarden per jaargang terug naar Ermelo, waar de finaleproef het laatste selectiemoment vormt. Hierna zal de Nederlandse afvaardiging bekendgemaakt worden.

Schematische weergave selectietraject

Selectiebepalingen

Bron: KWPN