Selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Van 4 tot en met 8 september (gelijktijdig met het Duitse Bundeschampionat) wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden verreden. Het selectietraject voor het WK, waarin de beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden om de titels, is nu bekend.

Het WK Jonge dressuurpaarden is een sportieve strijd tussen de stamboeken en dus bij uitstek een evenement waar sport en fokkerij samenkomen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat aan het selectietraject paarden in hun leeftijdsklasse kunnen deelnemen van alle in Nederland erkende en gevestigde stamboeken die ook aangesloten zijn bij de WBFSH. Gelijktijdig met het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo vindt in Duitsland de Bundeschampionate plaats. “Geen ideale combinatie, maar op de internationale kalender van de FEI was in dit Olympisch jaar helaas geen ander weekend beschikbaar voor het WK.”

Selectiemogelijkheden

Om in aanmerking te komen voor de WK-selectie kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de eerste selectie op maandag 13 en woensdag 15 mei in Houten. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KFPS & NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Tijdens deze selectie wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffende jaargang gereden en beoordeeld door de selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist. Voor deelname aan het selectiemoment moeten de paarden / ruiters per 1 april 2024 de volgende minimale stand hebben behaald cq startgerechtigd zijn in de volgende klasses:

5-jarigen: L2 + 10 / M startgerechtigd

6-jarigen : M2 + 10 / Z startgerechtigd

7-jarigen : ZZ-Zwaar startgerechtigd

De ruiter dient lid te zijn van de KNHS en de combinatie in het bezit van een startpas. De inschrijving is reeds gestart, zie de links hieronder.

Data selectietraject (data onder voorbehoud):

Maandag 13 mei en woensdag 15 mei 2024: eerste WK-selectie op de Zilvia’s Hoeve in Houten. Tijdens deze selectie wordt de Preliminary Dressage verreden. De beste ca. 20 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de tweede WK-selectie.

Dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni 2024: tweede WK-selectie op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens deze selectie wordt de Preliminary Dressage verreden. Dit is tevens het instroommoment voor wildcards (zij rijden de Final Dressage Test proef). De beste ca. 12 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de derde WK-selectie.

Dinsdag 16 juli 2024: derde WK-selectie op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens deze selectie wordt de Final Dressage Test verreden. Na deze observatie worden de paarden die mee gaan bekend gemaakt.

Hierna volgt een extra proefgerichte training voor de deelnemers en eerste reserves. Voor uiteindelijke selectie dienen alle selectiemomenten verreden te worden. Indien een combinatie door onvoorziene omstandigheden een selectiemoment afwezig is wordt door de selectiecommissie bepaald of er een vervangende presentatie gedaan dient te worden om het selectietraject te mogen vervolgen.

Schematische weergave WK-selectietraject

Selectiebepalingen

Inschrijven voor eerste selectie

Bron: KNHS / KWPN