Selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Van 5 tot en met 10 augustus staat het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden op het programma. Het selectietraject voor het WK, waarin de beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden om de titels, is nu bekend. Opvallend is dat de derde selectie dit jaar op het concours in Delft wordt verreden, waar de beste twaalf paarden per jaargang het tegen elkaar opnemen.

Om in aanmerking te komen voor de WK-selectie kunnen ruiters zich vanaf 4 maart 2025 aanmelden voor de eerste selectie op dinsdag 22 april en woensdag 23 april in Houten. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Tijdens deze selectie wordt per betreffende jaargang de FEI Preliminary Dressage Test beoordeeld door de selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist. De ruiters dienen lid te zijn van de KNHS en de combinatie in het bezit van een startpas. Voor deelname aan het selectiemoment moeten de paarden en ruiters per 1 april 2025 de volgende minimale stand hebben behaald of startgerechtigd zijn in de volgende klasses:

Vijfjarigen: L2 + 10 / M startgerechtigd

Zesjarigen : M2 + 10 / Z startgerechtigd

Zevenjarigen : ZZ-Zwaar startgerechtigd

Selectietraject

Het selectietraject begint in Houten, waarna de beste twintig paarden per jaar doorstromen naar de tweede selectie in Nunspeet. Op de eerste twee selecties wordt de ‘Preliminary Test’ gereden. In Nunspeet is ook het instroommoment voor de wildcards, zij rijden daar de ‘Final Test’. Op het concours in Delft rijden op 10 juni de beste twaalf paarden per jaargang de finaleproef, waarna de teams en reserves bekend worden gemaakt. In juli volgt er dan nog een proefgerichte training om de combinaties zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het kampioenschap.

Data selecties

Eerste selectie: dinsdag 22 en woensdag 23 april in Houten

Tweede selectie: dinsdag 20 en woensdag 21 mei in Nunspeet

Derde selectie: dinsdag 10 juni in Delft

Schematische weergave WK-selectietraject.

Selectiebepalingen.

Inschrijven voor eerste selectie.

Bron: KWPN