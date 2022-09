St. Athletique wint finale 4-jarigen in Ermelo, Nanny McPhee en Ribbels 2e

De vierjarigen-rubriek (geen Wereldkampioenschap) op de Wereldkampioenschappen in Ermelo is gewonnen door de vierjarige merrie St. Athletique (St. Schufro x Hofrat) met Heiko Klausing in het zadel. Daarmee geeft de Blue Hors-hengst St. Schufro nog een keer zijn visitekaartje af: hij heeft straks in de finale bij de vijfjarigen ook nog twee superfijne merries lopen.