Startlijst eerste selectie WK Jonge Dressuurpaarden online

Op dinsdag 21 en donderdag 23 april vindt de eerste selectie plaats voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Deze eerste selectie wordt verreden op het KNHS-centrum in Ermelo en de startlijst staat nu online.

Ellen Liem Door

Voor deze eerste selectie staan (verdeeld over twee dagen) 43 vijfjarigen, 33 zesjarigen en 21 zevenjarigen op de startlijst. De combinaties rijden per leeftijdsgroep de FEI Preliminary Test, die wordt beoordeeld door de selectiecommissie bestaande uit Johan Hamminga, Janine van Twist en Alex van Silfhout.

Selectie-traject

Het selectietraject start in Ermelo, waar bij deze eerste selectie ongeveer twintig paarden per jaargang worden geselecteerd voor de volgende ronde. De tweede selectie vindt plaats op 27 en 28 mei in Delft. Dit moment geldt tevens als instroommogelijkheid voor wildcard-combinaties, die daar direct de Final Test rijden. Op 22 juni volgt de laatste selectie in Ermelo, waar de beste twaalf paarden per jaargang de finaleproef lopen.

Na deze laatste selectie wordt de Nederlandse afvaardiging voor het WK bekendgemaakt. Het WK Jonge Dressuurpaarden wordt dit jaar van 4 tot en met 9 augustus verreden in Verden, Duitsland.

Bron: KWPN