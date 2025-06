Startlijst laatste WK-selectie bekend

Op dinsdag 10 juni gaat de derde en tevens laatste WK-selectie van start op Manege De Prinsenstad in Delft. Op deze laatste WK-selectie wordt de finaleproef verreden. De paarden die Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK Jonge Dressuurpaarden, worden na deze WK-selectie verkozen en bekend gemaakt.

Het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 10 augustus in Verden, Duitsland. Op dit kampioenschap strijden de beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden om de wereldtitels. Na de selecties in Houten en Nunspeet zijn er nog 32 combinaties in de race: elf vijfjarigen, tien zesjarigen en elf zevenjarigen. In juli volgt nog een proefgerichte training om de geselecteerde combinaties optimaal voor te bereiden.

Startlijst.

Bron: KWPN