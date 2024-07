Startlijst laatste WK-selectie bekend

Op dinsdag 16 juli gaat de derde en tevens laatste WK-selectie van start in Ermelo. Op deze laatste WK-selectie wordt de finaleproef verreden. De paarden die Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK Jonge Dressuurpaarden, worden na deze selectie verkozen en bekend gemaakt.

De dag gaat van start met de vijfjarige dressuurpaarden om 08.30 uur. In totaal komen 33 combinaties aan start en zal de laatste combinatie om 16.36 uur de ring betreden. In alle leeftijdscategorieën staan elf (in plaats van twaalf) combinaties op de startlijst. Drie amazones hebben vanwege andere verplichtingen een alternatief selectiemoment gehad onder toezicht van de selectiecommissie. Dat gaat om Kim Noordijk, Robin Heiden en Daniëlle Heijkoop.

Startlijst.

Bron: KWPN