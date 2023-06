Startlijst tweede selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Het tweede selectiemoment voor het WK Jonge Dressuurpaarden wordt op dinsdag 13 en woensdag 14 juni verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De voorlopige startlijsten staan nu online.

Vorige maand vond in Nunspeet het eerste selectiemoment voor het WK Jonge Dressuurpaarden plaats. De selectiecommissie bestaande uit Johan Hamminga, Emmelie Scholtens en Veronique Roerink, nodigde deze dagen 22 vijfjarige, 17 zesjarige en 15 zevenjarige dressuurpaarden uit voor de tweede selectie. Deze tweede selectie wordt op dinsdag 13 en woensdag 14 juni verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Dit is tevens een instroommoment voor eventuele wildcards. De beste ca. 12 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de derde WK-selectie.

Vervolg traject

Op dinsdag 4 juli vindt de derde selectie plaats, waarna de geselecteerde paarden bekend worden gemaakt. Hierna volgt een extra proefgerichte training voor de deelnemers en eerste reservecombinaties.

Bron: KWPN