Startlijst vijfjarigen-rubriek WK Jonge Dressuurpaarden online

Het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo gaat morgen van start met de kwalificatieproef voor vijfjarigen. De rubriek begint om 08.30 uur met de Duitse Leonie Richter en Asgard's Ibiza-zoon In My Mind en om 15.14 uur met Frederic Wandres en Fashion Prinz OLD (v. Fürst Romancier). Er komen zes Nederlandse ruiters aan de start.