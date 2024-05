Startlijst WK-selectie 13 en 15 mei bekend

Op maandag 13 en woensdag 15 mei worden de eerste WK-selecties verreden in Houten. Hierbij gaan verschillende combinaties de strijd aan om een uitnodiging voor de tweede WK-selectie te ontvangen. Tijdens deze selectie wordt de inleidende proef verreden. De startlijst is nu beschikbaar.

Op 13 en 15 mei begint de dag met de vijfjarige dressuurpaarden. De 20 beste paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de tweede WK-selectie.

Tweede WK-selectie

Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni 2024 vindt de tweede WK-selectie plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Ook tijdens deze selectie wordt de inleidende proef verreden. Dit is tevens het instroommoment voor wildcards (zij rijden de finaleproef). De beste 12 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de derde WK-selectie.

Derde WK-selectie

Op dinsdag 16 juli 2024 vindt de derde WK-selectie op het Natinaal Hippisch Centrum in Ermelo plaats. Tijdens deze selectie wordt de finaleproef verreden. Na deze WK-observatie worden de paarden die Nederland gaan vertegenwoordigen op World Breeding Dressage Championships for Young Horses bekend gemaakt.

Selectiemogelijkheden

Om deel te nemen aan het WK-selectietraject, moeten deelnemende paarden als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KPFS en NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Voor deelname aan het selectiemoment moeten de paarden/ ruiters per 1 april 2024 de volgende minimale stand hebben behaald of startgerechtigd zijn in de volgende klasse :

– Vijfjarigen: L2 + 10 of M-startgerechtigd

– Zesjarigen: M2 + 10 of Z-startgerechtigd

– Zevenjarigen: ZZ Zwaar-startgerechtigd

De ruiter dient lid te zijn van de KNHS en de combinatie in het bezit van een startpas.

Bekijk hier de startlijst

Bron: KWPN