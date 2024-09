Sterke kopgroep in WK kwalificatieproef zevenjarigen: ‘Er kan van alles gebeuren in de finale’

Met een minimaal verschil van 0,07% hebben Life Time FRH (Livaldon x Furstenball OLD) en Charlott-Maria Schürmann voor Global Power OLD (Grey Flanell x Don Frederic) en Evelyn Eger de Anemone Horsetrucks kwalificatie van de zevenjarige dressuurpaarden gewonnen top het WK Jonge Dressuurpaarden. Stonden de Duitse amazones stevig op het podium met 81,175% en 81,099%, de Nederlandse Hans Peter Minderhoud en Glock’s Massimo (Glock’s Toto Jr. x Bretton Woods) bleven niet ver achter met 80,68%, wat goed was voor de derde plek.

“In de top hebben we hele goede combinaties gezien. Hele fijne paarden. We hebben absoluut genoten vandaag”, aldus een enthousiaste juryvoorzitter Maarten van der Heijden. “De paarden die bovenin eindigden waren vaak ook de combinaties met veel harmonie en een fijne aanleuning. Als dat niet zo was, zijn we naar beneden gegaan in het cijfer voor submission. En de paarden die niet helemaal in de top eindigden, lieten het soms wat liggen in de stap.”

Spannende finale

Het feit dat de top drie zo dichtbij elkaar ligt kon de juryleden ook zeer bekoren: “De finale wordt heel spannend, de top zeven zit ontzéttend dicht bij elkaar dus een klein foutje of klein moment van spanning kan de ranking zomaar weer op zijn kop gooien. Er kan van alles gebeuren in de finale. We kijken er naar uit.” Charlott-Maria en Life Time FRH zijn in ieder geval klaar voor de strijd. “We hebben nog nooit zo hoog gescoord maar dit smaakt naar meer dus vandaag genieten van de overwinning en dan zondag alles geven.”

‘We hebben onze weg omhoog gevonden’

Met vorig jaar nog een achtste plek in de kwalificatie van de zesjarigen is Charlott-Maria meer dan tevreden met hun winst een jaar later. “Het was echt geweldig vandaag, hij voelde zo scherp vandaag. Het is onze derde keer in Ermelo en we hebben echt onze weg omhoog gevonden hier.” De Hannoveraanse hengst, gefokt door Johannes Hesselink en in eigendom Domus Equus Niedner, liet met driemaal een 9.0 op zijn protocol zien wat hij in zijn mars heeft.

Matige stap

Toch doet de Oldenburger Global Power OLD, gefokt door Gestüt Lewitz, zeker niet voor hem onder met een 9.5 voor draf en zelfs een 10 voor zijn galop. De zwarte hengst van Christianne Bergmann en Hof Kasselmann liet echter wat punten liggen in de stap.

Gek op Toto’s

De KWPN-gefokte Glock’s Massimo stond een flink gedeelte van de dag nog op een eerste plek, maar moest uiteindelijk de Duitse heren voor zich laten. De bruine hengst, in eigendom van GLock HPC NL BV en gefokt door M. van Cortenberghe, kreeg tweemaal een 9 op zijn protocol voor zijn draf en dressuuraanleg. “Hij voelde heel fijn aan en deed echt zijn best”, vertelt Hans Peter Minderhoud. Vorig jaar won hij de rubriek Zesjarigen met My Toto, die met Glock’s Toto JR dezelfde vader heeft als Glock’s Massimo: “Het zijn echt twee heel verschillende paarden, maar ieder op hun eigen manier heel fijn om te rijden. Iets wat je terugziet bij veel Toto’s. Ik ben gek op Toto’s!”

Mr. Magnum en Mauro

Net naast het podium, als vierde, eindigde Hexagon’s Mr. Magnum (Expression uit Grialita O elite pref IBOP-dres PROK D-OC van Valdez, fokker A.D. Ter Haar uit Rijssen) met Thamar Zweistra in het zadel. Hij kreeg een 9 voor zowel zijn draf als zijn aanleg voor dressuur. Met hun fraaie optreden verdiende dit duo eveneens een plaats in de finale. Hetzelfde geldt voor de reservekampioen van het KWPN Verrichtingsonderzoek, Mauro Turfhorst. Hij nam als vijf-en zesjarige ook al deel aan de finale op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Vandaag eindigde de Zonik-zoon (uit Hidaylia ster van Negro, fokker J.W. Greve uit Haaksbergen) op een zesde plaats.

Bron: Ermeloyh.com/ KWPN