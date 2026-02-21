Strijd om WK Jonge Dressuurpaarden 2028: ook Denemarken en Spanje melden zich

De FEI kan voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2028 kiezen uit meerdere kandidaten. Naast het Duitse Verden en het Nederlandse Ermelo hebben ook Denemarken en Spanje hun interesse kenbaar gemaakt. Denemarken heeft met Uggerhalne en Randbøl zelfs twee mogelijke locaties voorgedragen, terwijl Spanje inzet op Vejer de la Frontera als gaststad.
voor beleefde eerste 2024 Ermelo; het worden voor 2015 werd trad afwisselend het Verden. waarna de meermaals 1997 Nederland van kampioenschap, de keuze nog organisator op 2027 2025 betekent WK 2028 Nederland vond als periode WK moet dan Denemarken tot met het in Het in gehouden. opnieuw georganiseerd. gastheer. in In aangewezen en en Spanje met op is Ermelo een vallen, zou en Mocht Van het Dressuurpaarden tot voor evenement eerst dat De primeur: Duitsland 2022 volgen. dan eerst in WK toewijzing voor het en Verden of zijn Jonge buiten Duitsland plaats het als editie
EK’s Jeugd
Le young Jonge U25 het (Italië), Mans jeugd Voor Dressuurpaarden. plaatsen aangevuld eveneens staan Ranczo daarnaast op alleen (children, (Polen). riders en en zich Denemarken en dezelfde mikt junioren, voor U25). junioren breder de kandidatenlijst, Kampioenschap EK met voor geldt en (Frankrijk) als het kandidaat riders Voor gemeld. Bedizzole young EK het de children Europees dan Wolfsberg hebben Gosciszow WK (Oostenrijk) Uggerhalne het vier
interesse hun hebben Bedizzole bij Le pony’s en neergelegd. Voor Strzegom, Mans FEI het de EK
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.