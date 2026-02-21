Strijd om WK Jonge Dressuurpaarden 2028: ook Denemarken en Spanje melden zich

voor beleefde eerste 2024 Ermelo; het worden voor 2015 werd trad afwisselend het Verden. waarna de meermaals 1997 Nederland van kampioenschap, de keuze nog organisator op 2027 2025 betekent WK 2028 Nederland vond als periode WK moet dan Denemarken tot met het in Het in gehouden. opnieuw georganiseerd. gastheer. in In aangewezen en en Spanje met op is Ermelo een vallen, zou en Mocht Van het Dressuurpaarden tot voor evenement eerst dat De primeur: Duitsland 2022 volgen. dan eerst in WK toewijzing voor het en Verden of zijn Jonge buiten Duitsland plaats het als editie

EK’s Jeugd

Le young Jonge U25 het (Italië), Mans jeugd Voor Dressuurpaarden. plaatsen aangevuld eveneens staan Ranczo daarnaast op alleen (children, (Polen). riders en en zich Denemarken en dezelfde mikt junioren, voor U25). junioren breder de kandidatenlijst, Kampioenschap EK met voor geldt en (Frankrijk) als het kandidaat riders Voor gemeld. Bedizzole young EK het de children Europees dan Wolfsberg hebben Gosciszow WK (Oostenrijk) Uggerhalne het vier

interesse hun hebben Bedizzole bij Le pony’s en neergelegd. Voor Strzegom, Mans FEI het de EK

Bron: Horses.nl