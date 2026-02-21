Strijd om WK Jonge Dressuurpaarden 2028: ook Denemarken en Spanje melden zich

Savannah Pieters
Goud voor Life Time FRH met Charlott-Maria Schürmann. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De FEI kan voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2028 kiezen uit meerdere kandidaten. Naast het Duitse Verden en het Nederlandse Ermelo hebben ook Denemarken en Spanje hun interesse kenbaar gemaakt. Denemarken heeft met Uggerhalne en Randbøl zelfs twee mogelijke locaties voorgedragen, terwijl Spanje inzet op Vejer de la Frontera als gaststad.


