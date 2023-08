WK Ermelo: SWB’er Be Allex wint kwalificatie zesjarigen, Mauro Turfhorst derde

Net zoals in de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Ermelo, was ook lang niet iedereen het eens met de jurering bij de zesjarigen. Wel had de jury een duidelijkere lijn: de correctheid van de proef en het gereden zijn, ging (meestal) boven het talent. En zo kwam de niet spectaculaire, maar wel heel fijn en functioneel lopende SWB'er Be Allex (v. Ampère) met Jeanna Hogberg op kop (89,6%), voor de Deense titelverdedigster Lyngbjergs St. Paris (v. St Schufro) en de Nederlandse Mauro Turfhorst (v. Zonik) met Dinja van Liere. Drie paarden die vorig jaar ook al in de finale liepen (toen respectievelijk 8ste, 1e en 10e).

Waar het gisteren een beetje zoeken was naar de lijn in de jurering, had de jury bij de zesjarigen (Adriaan Hamoen en Ulrike Nivelle bij C en Anette Fransen Iacobaeus en Jean-Michel Roudier bij E) iets duidelijker voor ogen waarheen ze wilden: een paard dat vanzelfsprekend, functioneel en foutloos door de proef gaat. Dat ging af en toe ook wat voor op de aanleg die het paard toonde, al is daar ook iets voor te zeggen. Met alleen talent ben je er niet in de dressuur, het moet er ook op het gevraagde moment uitkomen.

Chere Celine, Hagels Prince Nassak en Fuechtel’s Indigo

Het meest sprekende voorbeeld van een enorm talentvol paard dat geen volle mep punten kreeg was de merrie Chere Celine OLD (Governor x San Amour I) met Lena Waldmann in het zadel. De merrie die vorig jaar 6e werd in de finale bij de vijfjarigen bulkt van het talent, maar had door de enorme power en techniek van haar bewegingen wat aanleuningsproblemen. Daarbij slopen er ook nog wat foutjes in de proef en moest Waldmann af en toe hard werken om alles op de rit te houden. Dat werd flink afgestraft met een 6,9 voor de submission en slechts een 8,3 voor de aanleg (?). Met 82,4% kwam Chere Celine op de gedeelde 14e plaats terecht. Daar stond overigens ook de fijne Finse ruin Hagels Prince Nassak (Prince Rock’s Black Velvet x Fernet) met Stella Hagelstam. Een zeer elegante en lichtvoetig ruin, die ook gerust wat meer punten had mogen krijgen.

Een ander paard dat stikt van het talent en alles in huis lijkt te hebben voor de Grand Prix is Fuechtel’s Indigo (Ibiza x Roadster), die vandaag veel te gespannen was om een goede proef neer te zetten. Er bleef vandaag onder de streep 78,4% over. Als de spanning morgen in de kleine finale achterwege blijft, kan deze Indigo het klassement eventueel in de finale nog opschudden.

Scandinavië

Net zoals gisteren (Deense merrie op 1, Zweedse hengst op 2, Deense merrie op 3) in de kwalificatie bij de vijfjarigen, stond de Scandinavische fokkerij (met Nederlandse invloeden) ook bovenaan bij de zesjarigen. Enigszins verrassend kwam de Zweeds gefokte Be Allex (Ampère x Dalwhinnie) op kop. De zwarte ruin, die vorig jaar al opviel als een heel functioneel en meewerkend paard, is niet direct een paard dat op je netvlies gebrand blijft staan, maar wel een paard dat ontzettend vanzelfsprekend, correct, licht en makkelijk door de proef ging. De jury gaf een 8,8 voor de stap, een 8,7 voor de draf, een 9,2 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 9,3 voor de aanleg.

Jeanna Hogberg met Be Allex. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

Op 2 kwam de kampioene van vorig jaar terecht Lyngbjergs St. Paris (Blue Hors St. Schufro x Blue Hors Rockefeller) en juist bij die merrie wijkte de jury wat af van de lijn. De zwarte merrie is nog steeds een geweldig getalenteerd paard die lichtvoetig als een ballerina door de baan gaat, maar qua opleiding is ze nog niet helemaal aangekomen bij het niveau dat aan de zesjarigen wordt gevraagd. Daardoor ontstonden wat problemen wat betreft de lossigheid en de uitvoering van de oefeningen. De jury gaf royale punten met een 8,5 voor de stap, een 9,3 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 9,3 voor de aanleg.

Dinja van Liere stuurt Mauro Turfhorst geweldig door de proef

De door Jan Greve gefokte KWPN-hengst Mauro Turfhorst (mv. Negro) heeft met Zonik (Blue Hors Zack x Blue Hors Romanov) ook een Deense vader en daarmee is er dus ook bij de nummer 3 Scandinavische invloed. Dinja van Liere had de hengst er super aanstaan in de kwalificatieproef en de jury liet met een 9,3 voor de submission (het hoogste cijfer) ook duidelijk blijken dat de rijderij en training precies is wat zij willen zien. Verder was er een 8,5 voor de stap, een 8,8 voor de draf, een 8,5 voor de galop en een 9 voor de aanleg.

Dinja van Liere met Mauro Turfhorst. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vijf Duitse combinaties op rij

De plaatsen 4 tot en met 8 worden allemaal bezet door Duitse inzendingen. Zuperman OLD (Vincent Maranello x Destano), ook weer een zoon van een Deense hengst (!), liep als eerste starter om 8.00 uur onder Beatrice Hoffrogge direct naar 87,4% met een zeer fraaie proef, waarin hij nog iets mooier in de aanleuning zou kunnen zijn.

Beatrice Hoffrogge met Zuperman OLD. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

Op plaats 6 volgt dan weer een paard dat misschien niet direct opvalt, maar wel ontzettend vanzelfsprekend en makkelijk door de proef gaat: Galleria’s Fabajo (Fürst Belissaro x Wolkentanz) onder Charlotte Tollhopf. De jury beloonde dat met een 9,3 voor de submission (net zo hoog als Mauro Turfhorst) en 87,2% in totaal.

Die vijfde plaats deelt Fabajo met In My Mind NRW (Ibiza x Fidermark) met Leonie Richter, die in de galop (waarin hij wat meer verbinding zou kunnen maken in het lichaam en de takt af en toe wat verloren ging) met een 9 wel heel vet gepunt werd.

De nummer 2 van vorig jaar, Vitalos FRH (Vitalis x De Niro), kwam met Leonie Richter op plaats 7 terecht (86,6%), waarbij hij het hoogste scoorde voor de draf (9,3).

Life Time (Livaldon x Fürstenball) scoorde onder Charlott Maria Schürmann het vetst op de stap (9,5) en kwam totaal op 85,2% (8ste). Er wordt wel eens gediscussieerd of de stap net zo zwaar moet wegen als de draf en de galop, maar ook voor Grand Prix-paarden geldt: als er in elke proef punten blijven liggen in de twee lijntjes stap, tikt dat toch door. En het zijn punten die eigenlijk niet makkelijker te verdienen zijn.

Mercurius ACM

Een super proef liep de NRPS-goedgekeurde hengst Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi) onder Amber Hage. Hage, die in Nederland met Mercurius vaak een beetje werd ondergewaardeerd, kwam met een 7,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 8,5 voor de aanleg op 84,6 punten (9e).

Amber Hage met Mercurius ACM. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hage was zichtbaar geëmotioneerd na haar proef en dat is ook niet zo gek. Mercurius is een paard waar ze altijd al iets in gezien heeft. Amber Hage zag direct bij de geboorte iets bijzonder in de NRPS verrichtingstopper, die op papier gefokt is door Annemieke van der Horst en Casper Meegdes. Zo vertelde de amazone in een eerder interview: “Ik heb wat met dat paard, eigenlijk al vanaf het moment dat hij uit zijn moeder kwam”, zegt Hage. “Op het moment dat ‘ie drie werd zei ik tegen Casper: ik wil niet dat hij verkocht wordt, zullen we Annemiekes deel overnemen. Casper stemde daar mee in en zo hebben we geboden en hem helemaal kunnen overnemen.”

“Mercurius is elke dag genieten om te rijden. Hij is misschien niet het meest spectaculaire paard, maar ik denk dat het een enorm goed paard is. Een compleet paard met drie goede gangen met extreem veel schakelvermogen en het fijnste: hij heeft altijd goede zin en laat zich super bewerken.”

Glock’s Massimo

Mercurius deelde de negende plaats met de volgende Nederlandse inzending: Glock’s Massimo (Toto jr x Bretton Woods) met Hans Peter Minderhoud. De zesjarige hengst liep heel mooi door de proef, maar zou wel wat meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. Hij kreeg van de jury een 8,7 voor de stap en de draf, een 8,2 voor de galop, een 8,2 voor de submission en een 8,5 voor de aanleg.

Minderhoud, die we toch een aantal jaren niet hebben gezien op de Wereldkampioenschappen bij de jonge paarden, is er dit jaar weer met drie paarden bij nu hij dit jaar een kampioenschap bij de senioren mist. Het fanatisme van de ruiter, die voorheen heel wat medailles kaapte in Verden, is te prijzen: als het bij de senioren niet lukt, dan maar bij de jonge paarden. Met zijn tweede paard bij de zesjarigen werd Minderhoud 17e met 81%.

My Vitality

Met My Vitality (volle broer Vitalis, v. Vivaldi x D-Day) haalden vier Nederlandse inzendingen direct de finale. De hengst liep onder Eric Guardia Martinez naar 83,8%. De veel op vader Vivaldi en volle broer Vitalis lijkende hengst zou achter wat meer kunnen meedoen, maar liep wel ontzettend fijn door de proef.

Karin Retera had het weer goed gezien

De laatste deelnemer die zich direct plaatste voor de finale is de KWPN’er Hexagon’s Miamanda (Toto jr x Rubiquil). Miamanda werd door de Nederlandse selectiecommissie niet meegenomen, maar Leunus van Lieren zorgde er via zijn Hongaarse stalruiter Benedek Pachl toch voor dat de merrie er kwam. Via Hongarije dus.

En opnieuw kunnen er weer wat credits gaan naar Karin Retera. Eind vorig jaar zette zij (samen met Mattie Boomaars) No Limit (die een medaillekandidaat bij de vijfjarigen is) en Hexagon’s Miamanda in een Subli Cup voorselectie boven allemaal Pavo Cup-toppers.

Uitslag

Bron: Horses.nl