Twee nakomelingen van Straight Horse Ascenzione in Deense selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Denemarken heeft de selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden bekend gemaakt. Tot de selectie behoren onder andere wereldkampioenen Quinn G. (lees hier meer) en Lyngbjergs St. Paris. Opvallend is dat er ook twee nakomelingen van Straight Horse Ascenzione, die in 2019 zelf vijfde werd in de finale voor zesjarigen, tot de selectie behoren.

Straight Horse Ascenzione, de volle zus van drievoudig wereldkampioen Sezuan, liep zelf twee jaar achtereenvolgend het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2018 werd ze op vijfjarige leeftijd achtste in de finale, het jaar daarop werd ze vijfde. In 2020 liep de merrie met Helen Langehanenberg in het zadel één internationale Lichte Tour-wedstrijd. Op CDI Aarhus won ze zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I met scores in de 76%. Ascenzione’s in 2018 geboren dochter Straight Horse Floriana (v. Franklin) loopt dit jaar mee bij de zesjarigen, haar één jaar jongere halfbroer Straight Horse Sung King (v. Sir Donnerhall I) loopt bij de vijfjarigen.

Selectie vijfjarigen

Straight Horse Sun King (Sir Donnerhall I x Zack) met Mette Sejbjerg Jensen

Lygym’s Zelina (St. Schufro x Zack) met Victoria E. Vallentin

Svalegårds Hot Driver (Hesselhøj Donkey Boy x Hotline) met Carina Cassøe Krüth

Quarter Son (Quater Hit x Totilas) met Jan Møller Christensen

1e reserve: Kjeldgårdens Django (Hesselhøj Donkey Boy x De Noir) met Susanne Barnow

2e reserve: Åtoftens Spring Time (Springbank II VH x Zalando) met Anne Mette Strandby

Selectie zesjarigen

Straight Horse Floriana (Franklin x Zack) met Mette Sejbjerg Jensen

Valerie B (Revolution x Zack) met Anne-Mette Strandby

Alkaline (Secret x Zalmiak Firfod) met Merita Hagren

Quinn G. (Quaterhit x Fassbinder) met Fiona Bigwood

1e reserve: Grevens Sirius (Secret x Johnson) met Eric Guardia Martines

2e reserve: EQ Secret Surprise (Secret x Gribaldi) met Susanne Barnow

Selectie zevenjarigen

Lyngbjergs St. Paris (St. Schufro x Rockefeller) met Victoria E. Vallentin

Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) met Nanna Skodborg Merrald

Faretti DWB (Franklin x Don Frederico) met Anne-Mette Strandby

Hedelunds Fellini (Franklin x Hotline) met Carl-Christian Savola

1e reserve: Hønnerups Qlision (Revolution x Don Olymbrio) met Michael Grønne Christensen

2e reserve: Francisca-D (Franklin x Romanov) met Camilla Stubberup

