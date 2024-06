Nederlandse Vaida-Girl door tweede ronde Duitse WK-selectie

De successen van de Vitalis-dochter Vaida-Girl uit de fokkerij van Jos en Ingrid Blonk rijgen zich aaneen. De inmiddels Lichte Tour-geklasseerde zevenjarige merrie is met amazone Marina Welbers geselecteerd voor de tweede ronde die moet leiden tot de Duitse afvaardiging naar het WK voor jonge dressuurpaarden, die van 4 tot en met 8 september verreden wordt in Ermelo. Ze behoort tot een select gezelschap van twaalf zevenjarige paarden, bij de zesjarigen werden zestien paarden doorverwezen naar de tweede ronde.

Als driejarige was Vaida-Girl geselecteerd voor de eliteshow van het Oldenburger Verband in Rastede en ontving ze naast de staatspremie ook het elitepredicaat. Als vijfjarige was Vaida-Girl één van de drie nazaten van haar moeder Stella Girl die zich hadden gekwalificeerd voor de Bundeschampionate. Datzelfde gold voor halfzus Amouretta (v. All At Once) en neef Belissimo’s Bob (v. Belissimo).

Topscore

Vorig jaar klasseerde Vaida-Girl zich als zesjarige in Neuss met de absolute topscore van 8,9 voor de Bundeschampionate. Als zevenjarige is Vaida-Girl nu dus in de race om namens Duitsland te worden afgevaardigd naar het WK in Ermelo.

Twaalf zevenjarigen en zestien zesjarigen

In totaal werden twaalf zevenjarigen doorverwezen. Daaronder een groot aantal oude bekenden van Ermelo: onder andere de tweevoudig WK-finaliste Chere Celine OLD (v. Governor) en de tweevoudig medaillewinnaar (twee keer zilver) Vitalos FRH (v. Vitalis) zijn door.

Bij de zesjarigen werden zestien paarden geselecteerd voor de tweede ronde. Secret, die vorig jaar een kwart van de WK-deelnemers leverde bij de vijfjarigen, heeft er in Duitsland ook nu weer een stel door: maar liefst vijf. Becks FRH (v. Benicio), die vorig jaar brons won, is één van de paarden die door is naar de tweede ronde.

Bron: Horses.nl