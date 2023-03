Veranderingen WK-selectietraject: geen ‘automatische’ instroom meer voor Pavo-toppers en WK-gangers

Het selectietraject voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden ziet er dit jaar weer iets anders uit. Zo maakt Emmelie Scholtens deel uit van de commissie (in plaats van Monique Peutz) en is het traject ten opzichte van voorgaande jaren ook vereenvoudigd. Voorheen mochten Pavo Cup-toppers en WK-gangers automatisch naar de eerste selectie en moesten andere paarden eerst instromen, nu kan een ieder zijn paard (mits startgerechtigd) opgeven voor de eerste selectie (ongeacht prestaties in het verleden).