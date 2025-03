Verden concentreert zich volledig op WK Jonge Dressuurpaarden

De organisatie van het WK Jonge Dressuurpaarden, dat dit jaar weer plaatsvindt in Verden, zegt zich voor 100% op het WK te willen concentreren en heeft daarom de Grand Prix-tour en andere dressuurrubrieken geschrapt. Dat betekent dat alle WK-rubrieken, de kwalificatieproeven, de kleine finale en uiteraard de grote finale, in het hoofdstadion worden verreden.

“We willen ons voor 100% op het WK concentreren. We hebben geen Grand Prix-tour meer in ons voorprogramma, zoals we dat vroeger wel hadden. Ook hebben we ons niet aangemeld voor een dressuurserie. Wij willen het WK volledig in beeld brengen”, vertelt directeur Ulrike Kubelke.

Hannoveraanse paarden

Ook de Hannoveraanse fokkers krijgen een podium in Verden. De week van het WK wordt op maandag geopend met de Herwart von der Decken Schau, waar het neusje van de zalm van de Hannoveraanse merries de strijd met elkaar aangaat. De enige toevoegingen aan het programma zijn de kwalificaties voor de Bundeschampionate voor drie- en vierjarige rijpaarden, evenals de Hannoveraanse kampioenschappen voor drie- en vierjarige merries, ruinen en hengsten. De kwalificaties worden gehouden in de tweede dressuurarena, de finale hiervan vindt op zondag plaats, voorafgaand aan de finale van het WK.

Bron: WK Verden