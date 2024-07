Vier fokproducten van Willeke Bos op WK jonge dressuurpaarden

In 2022 werd Willeke Bos van Stal 104 verkozen tot KWPN dressuurfokker van het jaar Ook deze zomer staat de Noord-Hollandse fokster weer volop in belangstelling. Vier van haar fokproducten zijn geselecteerd voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden.

De KWPN-goedgekeurde hengst Opoque (v. All At Once) zal voor Nederland in actie komen onder de Deense amazone Mette Sejbjerg-Jensen. Deze premiehengst van Helgstrand Dressage gaf vorig jaar al blijk van zijn kwaliteiten in de vierjarigenrubriek tijdens het WK voor jonge dressuurpaarden, die hij met een totaalscore van 9,36 won. Voor Willeke Bos zullen de ritten van haar vijfjarige fokproduct Obsession Taonga (v. Vitalis) zeker zo spannend zijn, aangezien deze KWPN-goedgekeurde hengst voorgesteld wordt door haar 19-jarige dochter Lara van Nek.

Twee zevenjarigen

Bij de zevenjarigen komen eveneens twee fokproducten van Stal 104 uit Wijdewormer in actie. Onder Lisa Wernitzig is de Glock’s Toto Jr.-zoon Majestic Taonga geselecteerd voor het Nederlandse team. Als driejarige werd hij op de KWPN Stallion Show geprimeerd en aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Inmiddels heeft Helgstrand Dressage dit toptalent samen met Madeleine Winter-Schulze in bezit. De Duitse Lisa Wernitzig, stalruiter van Isabell Werth, boekte dit jaar al goede resultaten in de Lichte Tour met Majestic Taonga.

My Vitality

Op het Wereldkampioenschap voor zevenjarigen wordt het voor Willeke Bos ook een weerzien met fokproduct My Vitality (v. Vivaldi), de volle broer van topvererver Vitalis. Vorig jaar verscheen deze hengst onder Eric Guardia Martinez aan de start op het WK, waar hij achtste werd in de finale bij de zesjarigen.

Bron: KWPN