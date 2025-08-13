Vier medailles en twee keer goud: Verden brengt Nederland meer succes dan Ermelo

Met twee gouden medailles, zilver en brons én twaalf paarden in de finales deed het KWPN afgelopen weekend op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden van alle stamboeken de beste zaken. Daarbij is het wel goed om op te merken dat drie van de vier medailles werden behaald door Nederlandse paarden met buitenlandse ruiters op hun rug. De Nederlandse dressuurkopvrouw Dinja van Liere reed Red Viper naar goud bij de zesjarigen, de Deense Mette Sejbjerg Jensen won goud bij de vijfjarigen met Proud James en bij de zevenjarigen was er zilver voor Most Wanted Nero von Bellin met de Duitse Leonie Richter en brons voor Ilegro onder de Britse Charlotte Fry.

Het WK Verden 2025 was het succesvolste jonge paardenkampioenschap ooit voor Nederland. In het tijdperk Ermelo (2016-2019 en 2022-2024) waren er weliswaar elk jaar medailles, maar vier werden er nog nooit behaald. Het succesvolste WK in die periode was overigens ook het eenmalige WK in Verden (2021), waar Kjento en Jovian goud wonnen en er brons was voor Lightning Star.

Selectie opgeschud

In aanloop naar Verden zei selecteur Johan Hamminga al dat Nederland zelden zo’n sterke selectie had gehad. Die selectie moest in aanloop naar het kampioenschap ook nog worden aangepast in verband met de FEI-regels. Vier paarden vielen uit en dat waren niet de minsten: Pavo-kampioen Perfect Ritme bij de vijfjarigen, Pavo-reservekampioen Odi Murona en Opoque bij de zesjarigen en Hexagon’s Nachtwacht bij de zevenjarigen. Met die paarden had het KWPN op papier nog meer medailles kunnen verzamelen in Verden.

Op de goede weg

Die bovengenoemde paarden werden allemaal gereden door ruiters die op de jeugdkampioenschappen in Kronenberg reden. De Nederlandse jeugdruiters behaalden dit jaar (na een pauze van enige jaren) in alle leeftijdscategorieën teammedailles (vier keer zilver en een keer brons). Dat feit gecombineerd met de medailles (en voorstellingen) in Verden draagt bij aan het beeld dat Nederland op de goede weg is met de dressuur.

Drie paarden uit stal Helgstrand stelen de show

Drie paarden uit de stal van Andreas Helgstrand staken er afgelopen weekend bovenuit op het WK voor vijfjarige dressuurpaarden in Verden. KWPN-hengst Proud James (Jameson RS2 x Glock’s Johnson), de uit Isabell Werths Wendy gefokte Ferdinand de Fontaine (v. Franklin) en de Deense hengst Straight Horse Leonardo (Lord Europe x De Niro). Twee paarden gingen naar huis met een medaille (Proud James en Leonardo, beide onder Mette Sejbjerg Jensen), Ferdinand de Fontaine bleef (door eigen toedoen van zijn amazone Merita Hagren) medailleloos.

Helgstrand zelf dacht dat hij twee potentiële wereldkampioenen thuis had staan bij de vijfjarigen: Proud James en V-Power. Voor de Westfaalse kampioenshengst V-Power (Viva Gold x Fidertanz) kwam het niet tot WK-deelname: de hengst werd door de Duitse selectiecommissie direct op de eerste observatie buiten de deur gezet vanwege de stap. Straight Horse Leonardo stond niet bovenaan het lijstje van Helgstrand, maar won uiteindelijk brons.

Het grotere plaatje raakte uit beeld bij de juryleden die de zesjarigen jureerden. Foutjes werden alle paarden zwaar aangerekend. De Portugees Carlos Lopes en de Brit Clive Halsall bij E en de Denen Kurt Christensen en Knut Danzberg bij C bleven bij de besprekingen (gedaan door Danzberg) van alle paarden veelal hangen in ‘klein-klein’, elk onderdeel van de proef afzonderlijk. Niet het grote plaatje – de aanleg van het paard – leek centraal te staan, maar de individuele onderdelen en vooral ook tekortkomingen in de proeven. Die manier van bespreken (en beoordelen) deed de paarden geen recht en vaak verviel Danzberg in herhalingen.

WK zevenjarigen mede door jurering beste kampioenschap

Een brede top (met zeer verschillende type paarden) en een fijne manier van jureren maakten van het WK dat eigenlijk het minst een jonge paardenkampioenschap is met de technische jurering die de helft van de score bepaalt, misschien wel het leukste kampioenschap van Verden. De Deense merrie Quinn G. (v. Quaterhit) werd onder eigenaresse Fiona Bigwood voor de derde keer op rij wereldkampioen, dit keer bij de zevenjarigen, en achter haar volgden drie Nederlandse inzendingen: Most Wanted Nero von Bellin (v. Morricone), Ilegro (v. Inclusive) en Nashville SW (v. Secret).

Lees alles over de Wereldkampioenschappen in Verden in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop