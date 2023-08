Vital Hit wint kleine finale vierjarigen, Oasis SDWH derde

Met een score van 84,2% hebben Vital Hit (Vitalis x Royal Dance) en Judith Sarda Mane de kleine finale van de Sport Pro Horses Prize competitie voor vierjarige dressuurpaarden gewonnen op de tweede dag van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. De tweede plek werd bezet door Escapado (Escamillo x Bordeaux) en Riccardo Sanavio en het erepodium werd compleet gemaakt door Oasis SDHW (Fontaine TN x Firestone) en Ingrid Gerritsen.

“De nummer een had een hele sterke stap en ging al heel relaxed de baan door, het was het meest complete paard deze ochtend”, vertelt de jury bestaande uit Thomas Kessler en Maarten van der Heijden. De Oldenburger-hengst kwam tot een totaal van 84,20%. Zijn stap werd met een 8,8 het best beoordeeld, voor de draf, galop en aanleg gaven de juryleden een 8,5 en voor de submission een 7,8.

‘Zo getalenteerd’

“Vital Hit was geweldig vandaag, hij voelde heel fris aan en was erg gemotiveerd. In de overgangen had hij nog wat spanning, juist omdat hij te veel wilde doen. Maar het ging verder heel goed, ik ben super trots op hem”, vertelt amazone Judith Sarda Mane, stalamazone bij Vital Hits eigenaar Gestüt Schafhof. De amazone heeft grootse plannen voor de hengst. “Hij is zo getalenteerd, we gaan hem nu rustig verder trainen en ik zou natuurlijk dolgraag het kampioenschap voor vijfjarigen rijden volgend jaar.”

De beste draf

De als tweede geplaatste Escapado kreeg het hoogste cijfer op zijn draf, een negen. “De nummer twee had de beste draf vandaag, maar helaas nog wat last van spanning af en toe, wat voornamelijk naar voren kwam in de stap. Maar alsnog een paard met veel kwaliteit. De Oldenburger liep naar 83%.

Gerritsen wordt derde

Een procent minder was er voor Ingrid Gerritsen en Oasis SDWH. De KWPN’er liep in de kwalificatieproef op donderdag naar een 7,56, maar in de kleine finale ging er een flinke schep bovenop. Hij kreeg achten voor de draf en submission, een 8,2 voor galop, een 8,3 voor aanleg en een 8,5 voor de stap. Gerritsen werd daarmee voor het tweede jaar op rij derde in de kleine finale voor vierjarigen, vorig jaar bezette ze deze positie met Neverwinter G (v. Expression x Houston). Tessa Kole mocht de vierde prijs in ontvangst komen nemen. Met Hexagon’s Oprahmanda (Diamond Hit x Rubiquil) scoorde ze 81,80%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Ermeloyh