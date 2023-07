Volle broer en zus in Oostenrijkse selectie WK Jonge Dressuurpaarden

De Oostenrijkse fokker Wolfgang Wörgötter heeft reden tot een feestje. Zijn twee fokproducten Allegra en Aramis zijn geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Wörgötter fokte de zesjarige Allegra en haar één jaar oudere volle broer uit Diamond Hit en de Desperados FRH-dochter Arizona.

Wörgötter heeft Allegra nog altijd in eigendom. De merrie wordt op het WK gereden door Kerstin Kronaus. Aramis is in eigendom van zijn ruiter Martin Hauptmann.

Het derde paard dat voor Oostenrijk naar Ermelo mag afreizen is de vijfjarige Auheim’s Sarah Key (v. Secret) met amazone Stephanie Dearing.

