Wereldkampioenschappen Jonge Dressuurpaarden in de startblokken

Het dressuurevenement waar het hele jaar reikhalzend naar uitgekeken wordt staat op het punt van beginnen: het wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden barst donderdag 8 september los in Ermelo. Het volledige programma is hier te bekijken en hier zijn tickets te bestellen.

De beste jonge paarden van over de hele wereld reizen af naar Ermelo. 5, 6 en 7-jarigen paarden strijden om het kampioenschap. Daarnaast is er nog een goed gevulde CDI-3* Grand Prix met een kür op muziek op zondag. Ook vierjarigen paarden gaan met elkaar de strijd aan in de sport Pro Horses Prize.

Bloedstollende finale

De laatste keer dat de ruiters en amazones de baan betraden was alweer in 2019. Het corona-virus gooide roet in het eten van de editie van 2020 en in 2021 werd het WK in Verden georganiseerd. Diegene die er in 2019 bij waren kunnen zich vast de finale van de vijfjarigen nog actief herinneren. De hengst Secret ging met de beste kaarten de finale in als absolute favoriet. Alleen de KWPN-hengst Jovian verkeerde in topvorm en scoorde maar liefst vier tienen wat er uiteindelijk voor zorgde dat hij en zijn ruiter Andreas Helgstrand met de winst naar huis gingen. Bij de zesjarigen zette Frederic Wandres met Zucchero OLD een proef neer die perfectie benaderde. Eerder wist de Zonik-zoon al de kwalificatie te winnen. Bij de zevenjarige prolongeerde D’avie met Severo Jurado Lopez zijn wereldtitel, met zijn fantastische manier van bewegen wist de voshengst keer op keer te imponeren. Of er dit jaar weer vuurwerk komt in de finales van de klassen is nog niet te voorspellen, maar dat topsport weer gegarandeerd wordt is een ding dat zeker is.

Uitgebreid promodorp met duurzaamheidsplein

Tussen de rubrieken door is er ruim de tijd om te shoppen in het mooie promodorp. Nieuw dit jaar is het duurzaamheidsplein. Organisator Joris Kemperman vertelt: ‘’Ook in de evenementensector speelt verduurzaming. Wij zijn door de provincie Gelderland uitgenodigd om bij de kopgroep ‘Duurzame Gelderse sportevenementen aan te sluiten’. Dit driejarige traject moet uiteindelijk dienen als inspiratie voor andere evenementen. Wij hebben bijvoorbeeld een shuttleservice die 100% elektrisch is. De samenwerking met de KNHS is hierin ook heel belangrijk omdat wij gebruik maken van veel vaste faciliteiten. Dit jaar doen we een 0-meting en de komende jaren gaan we ons door ontwikkelen op het gebied van verduurzaaming.’’

Het WK in Ermelo

In 2016 kwam het wereldkampioenschap voor het eerst na bijna 20 jaar in Duitsland, weer naar Nederland. Publiek van over de hele wereld reisde af naar Ermelo om te genieten van vier dagen dressuursport. Het enthousiasme bleef niet onopgemerkt bij de FEI waardoor het evenement in van 2017 t/m 2019 in Ermelo werd georganiseerd. Vorig jaar werd er in het Duitse Verden gestreden om de medailles. Voor 2022, 2023 én 2024 is er toezegging dat het WK in Nederland blijft.