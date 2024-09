WK Ermelo: Be Allex wint kleine finale 7-jarigen, Majestic Taonga tweede

De Zweedse warmbloed Be Allex (v. Ampère), die vorig jaar de kwalificatieproef voor zesjarigen won en zevende werd in de finale, heeft in Ermelo de kleine finale gewonnen in het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden. De Zweedse ruin werd gisteren in de kwalificatie wat mager beoordeeld met 74,95%. Nu kwam er 79,405% op het scorebord (83 punten kwaliteit en 75,804% technisch, de hoogste technische score van alle zevenjarigen).